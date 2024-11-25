Tuyển Kinh doanh phần mềm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107a, Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Mở rộng cơ hội kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, tăng thị phần bằng cách giữ mối quan hệ mật thiết với khách hàng, tư vấn cho các sản phẩm, bán hàng để đạt mục tiêu kinh doanh tiềm năng trên địa bàn phụ trách.Thực hiện tốt các công việc khác khi được giao từ cấp trên.

- Gặp gỡ, phát triển khách hàng; thu thập thông tin thị trường và thông tin về khách hàng, các dự liệu thống kê về thị trường liên quan đến sản phẩm dịch vụ của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai các dự án , theo dõi hồ sơ dự thầu và các thủ tục đấu thầu trong quá trình thực hiện dự án; Theo dõi và nắm bắt tiến độ triển khai dự án (triển khai, nghiệm thu hàng hóa...);

Nghiên cứu đối thủ , Tư vấn cho cấp trên về thị trường hiện tại và xu hướng mới.

Có kinh nghiệm làm dự án CNTT với Cơ quan nhà nước tối thiểu 2 năm.

Hiểu biết về Quy trình Lập và tham gia dự thầu dự án CNTT, Có kinh nghiệm lập dự án CNTT với Nghị định 102/2009/NĐ-CP, QĐ 80, Nghị định 73, Có kinh nghiệm làm tư vấn giám sát dự án CNTT.

- Chịu trách nhiệm về doanh số, lợi nhuận đăng ký hàng Quý/Năm

- Duy trì tốt mối quan hệ với khối cơ quan nhà nước, doanh nghiệp sau bán hàng để gia tăng được nguồn khách hàng giới thiệu khách hàng, nâng cấp gói dịch vụ hoặc bán thêm nhiều sản phẩm khác.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đam mê kinh doanh, không ngại thử thách, trách nhiệm.

- Có mối quan hệ rộng với khách hàng, đặc biệt khối cơ quan nhà nước

- Có kinh nghiệm Kinh doanh dự án từ 02 năm trở lên trong mảng khách hàng nhà nước

- Không sợ bị từ chối và thất bại.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các trường đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh, CNTT hoặc các ngành liên quan.

- Đặc biệt ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm về CNTT.

- Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook), và các phần mềm ứng dụng văn phòng...

- Có kỹ năng giao tiếp thuyết trình, đàm phán, thuyết phục, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh: Thu nhập = Lương cứng + Lương kinh doanh theo doanh số + Thưởng nóng theo từng dự án + Thưởng các chương trình chiến dịch bán hàng + Phụ cấp (đi lại, điện thoại...)

- Thưởng tháng 13 + Thưởng thi đua Quý/ năm + Thưởng Doanh số cuối năm

- Lương cơ bản được đánh giá thay đổi phù hợp với năng lực hàng năm.

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng về CNTT, kỹ năng mềm và trình độ chuyên môn, quản lý liên tục bằng các khóa học tại Công ty và các đơn vị đào tạo chuyên nghiệp

- Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Hưởng các chế độ phúc lợi(thưởng lễ tết, nghỉ mát, sinh nhật,...), bảo hiểm đầy đủ.

- Thời gian làm việc: 8h00 - 12h00, 13h00 - 17h00, Thứ 2 - Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Phát Triển Công Nghệ FSI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin