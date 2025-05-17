Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 32D Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận

Gọi điện đến khách hàng cũ và mới để giới thiệu sản phẩm bia, chương trình khuyến mãi, quà tặng, hoặc các combo ưu đãi.

Tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng thử sản phẩm hoặc nhập hàng định kỳ.

Ghi nhận đơn hàng, phối hợp với bộ phận logistics để giao hàng đúng hạn.

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: hỏi thăm mức độ hài lòng, gợi ý upsell sản phẩm mới.

Cập nhật thông tin thị trường, phản hồi của khách hàng, đối thủ để gửi về bộ phận R&D/Marketing.

Tham gia hỗ trợ các chiến dịch sampling, khuyến mãi khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm telesales hoặc chăm sóc khách hàng là lợi thế (ưu tiên ngành hàng tiêu dùng nhanh – bia, nước giải khát, thực phẩm,...)

Giao tiếp rõ ràng, tự tin, khả năng thuyết phục tốt.

Chủ động, kiên trì, thái độ tích cực với công việc gọi điện thoại mỗi ngày.

Biết sử dụng phần mềm Excel cơ bản để ghi nhận data.

Tại Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng KPI doanh số hấp dẫn.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm bia và kỹ năng telesales chuyên sâu.

Cơ hội phát triển lên nhóm trưởng hoặc chuyển sang bộ phận kinh doanh chính thức.

Môi trường năng động, thân thiện, làm việc cùng thương hiệu bia nhập khẩu uy tín tại Việt Nam.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin