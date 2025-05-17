Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ
- Hồ Chí Minh: 32D Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương Thỏa thuận
Gọi điện đến khách hàng cũ và mới để giới thiệu sản phẩm bia, chương trình khuyến mãi, quà tặng, hoặc các combo ưu đãi.
khách hàng cũ và mới
Tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng thử sản phẩm hoặc nhập hàng định kỳ.
Tư vấn, thuyết phục
Ghi nhận đơn hàng, phối hợp với bộ phận logistics để giao hàng đúng hạn.
Ghi nhận đơn hàng
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng: hỏi thăm mức độ hài lòng, gợi ý upsell sản phẩm mới.
Chăm sóc khách hàng
Cập nhật thông tin thị trường, phản hồi của khách hàng, đối thủ để gửi về bộ phận R&D/Marketing.
Cập nhật thông tin thị trường
Tham gia hỗ trợ các chiến dịch sampling, khuyến mãi khi có yêu cầu.
chiến dịch sampling, khuyến mãi
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
kinh nghiệm telesales hoặc chăm sóc khách hàng
Giao tiếp rõ ràng, tự tin, khả năng thuyết phục tốt.
Chủ động, kiên trì, thái độ tích cực với công việc gọi điện thoại mỗi ngày.
Biết sử dụng phần mềm Excel cơ bản để ghi nhận data.
Tại Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về sản phẩm bia và kỹ năng telesales chuyên sâu.
Cơ hội phát triển lên nhóm trưởng hoặc chuyển sang bộ phận kinh doanh chính thức.
Môi trường năng động, thân thiện, làm việc cùng thương hiệu bia nhập khẩu uy tín tại Việt Nam.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thuận Nhĩ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI