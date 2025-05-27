Tuyển Nhân viên Telesale Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Telesale Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/06/2025
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên lạc với khách hàng thông qua data có sẵn để tư vấn các gói dịch vụ làm đẹp
Đặt lịch hẹn cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ
Phát triển và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng để khuyến khích khách hàng quay lại

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: >20 tuổi
Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ là lợi thế
Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt
Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao
Thành thạo tin học văn phòng

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân: 15.000.000–30.000.000/tháng
Lương cứng: 8.000.000/tháng (Lương CB + Phụ cấp) + Hoa Hồng Phụ cấp ăn trưa + gửi xe + tiền điện thoại
Được cung cấp data “NÓNG” (khách hàng quan tâm), tỉ lệ chốt cao lên tới > 40%
Địa điểm kinh doanh lớn, thương hiệu mạnh tại các cơ sở giúp tỷ lệ chốt đơn cao.
Thưởng nóng liên tục theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.
Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Tham gia event, team-building, tổ chức sinh nhật + tặng quà. Thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,…) Môi trường Genz trẻ trung, sáng tạo, năng động
Không có kinh nghiệm được đào tạo cầm tay chỉ việc cho đến khi thành thạo.
Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu năng lực chuyên môn
Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

