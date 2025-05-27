Tuyển Nhân viên Telesale Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 34 Bạch Đằng Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Liên lạc với khách hàng thông qua data có sẵn để tư vấn các gói dịch vụ làm đẹp

Đặt lịch hẹn cho khách hàng đến sử dụng dịch vụ

Phát triển và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng để khuyến khích khách hàng quay lại

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: >20 tuổi

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực spa, thẩm mỹ là lợi thế

Giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt

Giọng nói lưu loát, dễ nghe, chăm chỉ, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao

Thành thạo tin học văn phòng

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân: 15.000.000–30.000.000/tháng

Lương cứng: 8.000.000/tháng (Lương CB + Phụ cấp) + Hoa Hồng Phụ cấp ăn trưa + gửi xe + tiền điện thoại

Được cung cấp data “NÓNG” (khách hàng quan tâm), tỉ lệ chốt cao lên tới > 40%

Địa điểm kinh doanh lớn, thương hiệu mạnh tại các cơ sở giúp tỷ lệ chốt đơn cao.

Thưởng nóng liên tục theo ngày, tuần, tháng, quý, năm.

Thưởng lễ, tết, tháng 13, thưởng hiệu quả

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Tham gia event, team-building, tổ chức sinh nhật + tặng quà. Thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, trung thu, 20/10,…) Môi trường Genz trẻ trung, sáng tạo, năng động

Không có kinh nghiệm được đào tạo cầm tay chỉ việc cho đến khi thành thạo.

Thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo chuyên sâu năng lực chuyên môn

Cơ hội thăng tiến theo sự phát triển của doanh nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin