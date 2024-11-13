Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Phát Tiến Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

1. Thiết kế ấn phẩm truyền thông:

Sáng tạo và thiết kế các tài liệu truyền thông cho tập đoàn và các công ty thành viên, bao gồm ấn phẩm nội bộ, tài liệu quảng bá, báo cáo thường niên, poster, banner... Đảm bảo sự mới mẻ và linh hoạt trong phong cách thiết kế.

2. Thiết kế các ấn phẩm marketing:

Chịu trách nhiệm thiết kế catalog, tờ rơi, tem nhãn, bao bì sản phẩm, POSM cho từng chiến dịch marketing. Khuyến khích sự sáng tạo vượt trội để làm nổi bật thương hiệu.

3. Thiết kế cho các kênh truyền thông số:

Phát triển nội dung hình ảnh cho các kênh social media (Facebook, Instagram, LinkedIn) và các nền tảng thương mại điện tử. Đảm bảo theo sát xu hướng thị trường và áp dụng các phong cách mới mẻ, đa dạng, và bắt trend tốt.

4. Hỗ trợ đồ họa cho sản xuất video:

Hỗ trợ thiết kế đồ họa cho các clip, video quảng cáo. Đảm bảo các yếu tố hình ảnh phù hợp với xu hướng hiện tại và tăng tính hấp dẫn của video.

5. Cập nhật xu hướng và đổi mới phong cách:

Theo dõi và cập nhật thường xuyên các xu hướng thiết kế trong nước và quốc tế. Tích cực đổi mới phong cách thiết kế để mang lại sự đột phá và hấp dẫn trong từng sản phẩm.