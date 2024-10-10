Tuyển Nhân viên thiết kế 3D Công ty TNHH Johnson Health Tech VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 168 võ thị sáu, phường võ thị sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên thiết kế 3D Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng và phát triển thiết kế 3D cho các dự án showroom, sự kiện và không gian phòng gym theo yêu cầu của khách hàng và tiêu chí của công ty.

- Thiết kế và dựng hình 3D các mô hình không gian nội thất (showroom, hội trường, sân khấu, phòng tập, khu trưng bày sản phẩm, v.v.) đảm bảo sự hợp lý trong bố cục, thẩm mỹ và công năng sử dụng.

- Xây dựng bản vẽ phối cảnh 3D, bao gồm thiết kế bố trí không gian, ánh sáng, màu sắc, và các yếu tố trang trí khác nhằm tạo ra trải nghiệm không gian thực tế và thu hút.

- Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để điều chỉnh bản vẽ, đảm bảo tính khả thi và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cho thi công.

- Tạo các bản render chất lượng cao để thuyết trình và giải thích ý tưởng cho khách hàng, đảm bảo đúng yêu cầu và mong muốn của đối tác.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện bản thiết kế dựa trên ý kiến phản hồi từ khách hàng và các phòng ban liên quan.

- Theo sát quá trình thi công để đảm bảo việc thực hiện thiết kế đúng theo bản vẽ và tiêu chuẩn thẩm mỹ đã đề ra.

- Cập nhật xu hướng thiết kế nội thất và không gian mới nhất, áp dụng vào các dự án để nâng cao chất lượng thiết kế.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cấp chuyên ngành liên quan đến Thiết kế Nội thất, Kiến trúc, Mỹ thuật Công nghiệp hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Kinh nghiệm 2-3 năm trong lĩnh vực thiết kế 3D nội thất, sự kiện, hoặc showroom.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế như: SketchUp, AutoCAD hoặc các phần mềm tương tự.

- Kỹ năng render tốt với các phần mềm như Enscape, Vray hoặc các công cụ render khác.

- Hiểu biết về bố trí không gian và công năng, khả năng phân tích và tư duy sáng tạo trong thiết kế.

- Có kinh nghiệm trong thiết kế showroom, không gian sự kiện, hoặc phòng tập gym là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, dễ dàng trao đổi ý tưởng và làm việc với các phòng ban khác.

- Tư duy thẩm mỹ tốt, có khả năng nắm bắt và cập nhật xu hướng mới trong thiết kế không gian.

- Có thể đi công tác

Tại Công ty TNHH Johnson Health Tech VN Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp phát máy tính, thiết bị để làm việc hoặc đi công tác

- Được đóng bhxh sau 2 tháng thử việc

- Được tham gia các hoạt động mà công ty, công đoàn tổ chức

- Tăng lương 1 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Johnson Health Tech VN

