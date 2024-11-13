Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Thiết kế các ấn phẩm Social Post, Banner, Poster cho các kênh Digital marketing như: Website, Facebook, Instagram, Youtube,...
Phối hợp cùng các phòng ban tìm kiếm, xây dựng ý tưởng cho các
công việc liên quan đến thiết kế
Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ
Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực thiết kế
Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator,... biết sử dụng các phần mềm Premiere, After Effect
Ưu tiên các bạn thích chơi game hoặc đã làm trong các công ty lĩnh vực game
Thẩm mĩ tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng từ 9.000.000- 10.000.000 + phụ cấp ăn trưa
Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.
Hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.
Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản thân.
Được training và tham gia các buổi workshop về kiến thức và kỹ năng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY
