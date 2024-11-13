Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thiết kế các ấn phẩm Social Post, Banner, Poster cho các kênh Digital marketing như: Website, Facebook, Instagram, Youtube,...

Phối hợp cùng các phòng ban tìm kiếm, xây dựng ý tưởng cho các

công việc liên quan đến thiết kế

Thiết kế các ấn phẩm truyền thông nội bộ

Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực thiết kế

Thành thạo các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator,... biết sử dụng các phần mềm Premiere, After Effect

Ưu tiên các bạn thích chơi game hoặc đã làm trong các công ty lĩnh vực game

Thẩm mĩ tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng từ 9.000.000- 10.000.000 + phụ cấp ăn trưa

Xét tăng lương định kỳ 6 tháng/lần.

Hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.

Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do công ty tổ chức hàng năm.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản thân.

Được training và tham gia các buổi workshop về kiến thức và kỹ năng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin