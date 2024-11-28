Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 270 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Thực hiện thiết kế các ấn phẩm Online/Offline như: Website, Landing Page, Social Media, banner... phục vụ cho các chiến dịch Marketing, truyền thông đảm bảo nhận diện thương hiệu của Tập đoàn;

Làm việc với các bộ phận thực hiện việc giám sát và nghiệm thu sản phẩm (offline);

Lưu trữ dữ liệu và tham gia thực hiện công tác nhận diện thương hiệu của tập đoàn;

Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế/mỹ thuật/đồ họa...;

Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Adobe Premier, ...;

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tư duy hình ảnh, sắp xếp bố cục tốt, cập nhật các xu hướng thiết kế mới về đặc thù ngành nghề;

Vui vẻ, hòa nhã, tôn trọng các quy tắc của tập thể.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-14tr/tháng;

Phụ cấp ăn trưa: 40.000/bữa;

Thời gian làm việc: 08h00-17h30 (thứ Hai - sáng thứ Bảy);

Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng các ngày Lễ Tết ...;

Chế độ ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người nhà khi thăm khám tại MEDLATEC;

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.