Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 270 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Thực hiện thiết kế các ấn phẩm Online/Offline như: Website, Landing Page, Social Media, banner... phục vụ cho các chiến dịch Marketing, truyền thông đảm bảo nhận diện thương hiệu của Tập đoàn;
Làm việc với các bộ phận thực hiện việc giám sát và nghiệm thu sản phẩm (offline);
Lưu trữ dữ liệu và tham gia thực hiện công tác nhận diện thương hiệu của tập đoàn;
Thực hiện các công việc khác theo phân công.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế/mỹ thuật/đồ họa...;
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Adobe Premier, ...;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tư duy hình ảnh, sắp xếp bố cục tốt, cập nhật các xu hướng thiết kế mới về đặc thù ngành nghề;
Vui vẻ, hòa nhã, tôn trọng các quy tắc của tập thể.
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Adobe Premier, ...;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tư duy hình ảnh, sắp xếp bố cục tốt, cập nhật các xu hướng thiết kế mới về đặc thù ngành nghề;
Vui vẻ, hòa nhã, tôn trọng các quy tắc của tập thể.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 10-14tr/tháng;
Phụ cấp ăn trưa: 40.000/bữa;
Thời gian làm việc: 08h00-17h30 (thứ Hai - sáng thứ Bảy);
Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng các ngày Lễ Tết ...;
Chế độ ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người nhà khi thăm khám tại MEDLATEC;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và nhà nước.
Phụ cấp ăn trưa: 40.000/bữa;
Thời gian làm việc: 08h00-17h30 (thứ Hai - sáng thứ Bảy);
Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng các ngày Lễ Tết ...;
Chế độ ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người nhà khi thăm khám tại MEDLATEC;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI