Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 270 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện thiết kế các ấn phẩm Online/Offline như: Website, Landing Page, Social Media, banner... phục vụ cho các chiến dịch Marketing, truyền thông đảm bảo nhận diện thương hiệu của Tập đoàn;
Làm việc với các bộ phận thực hiện việc giám sát và nghiệm thu sản phẩm (offline);
Lưu trữ dữ liệu và tham gia thực hiện công tác nhận diện thương hiệu của tập đoàn;
Thực hiện các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành thiết kế/mỹ thuật/đồ họa...;
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế: Photoshop, Illustrator, Adobe Premier, ...;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
Tư duy hình ảnh, sắp xếp bố cục tốt, cập nhật các xu hướng thiết kế mới về đặc thù ngành nghề;
Vui vẻ, hòa nhã, tôn trọng các quy tắc của tập thể.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-14tr/tháng;
Phụ cấp ăn trưa: 40.000/bữa;
Thời gian làm việc: 08h00-17h30 (thứ Hai - sáng thứ Bảy);
Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật Công ty, thưởng các ngày Lễ Tết ...;
Chế độ ưu đãi chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người nhà khi thăm khám tại MEDLATEC;
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Công ty và nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ MEDLATEC GROUP

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 66 phố Nghĩa Dũng, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

