Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 469 Nguyễn Hữu Thọ, P Tân Hưng, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Đảm bảo tác phong làm việc và dịch vụ tốt đối với khách hàng:

Có mặt ở bộ phận trước 15 phút, để cập nhật các thông báo, thông tin cần thiết.

Tuân thủ nghiêm túc quy định mặc đồng phục khi vào ca làm việc

Luôn mỉm cười và niềm nở với khách hàng, nhìn khách bằng ánh mắt thân thiện. Trả lời thắc mắc của khách

Luôn nói lời cảm ơn khi nhận tiền, thẻ hội viên, thẻ tín dụng, cũng như khi gởi lại tiền thanh toán, hay thẻ cho khách.

Cho hàng hóa vào túi đựng/ bao nylon một cách nhẹ nhàng, hợp lý.

Quét mã hàng hóa và tính tiền cho khách:

Đề nghị khách hàng để hàng hóa đã mua lên băng chuyền đựng hàng.

Quét mã tích điểm đối với thẻ thành viên Lotte.

Quyét mã hàng hóa trên bao bì sản phẩm. Đối với hàng hóa có sensor, phải tháo sensor trước khi cho qua hệ thống băng chuyền để được hủy.

Kiểm tra danh sách những mặt hàng khuyến mãi, hàng bán mã lốc để cập nhật thông tin tính tiền cho khách hàng chính xác.

Nhận tiền thanh toán của khách và in hóa đơn khi thủ tục thanh toán hoàn tất. Đối với khách thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng, Thu ngân kiểm tra họ tên, đối chiếu chữ ký của khách và chữ ký trên hệ thống, sau đó yêu cầu khách ký và ghi rõ họ tên trên hóa đơn và trên ba (3) liên ngân hàng.

Nhờ quản lý đến trừ hàng cho khách khi khách cần trả lại hàng.

Thực hiện thanh toán bằng cách trừ điểm tích lũy:

Đảm bảo kiểm tra thẻ hội viên và giấy tờ tùy thân đúng với khách đang thanh toán.

Đảm bảo nhận đủ chữ ký của khách và lưu giấy tờ.

Nhận và nộp tiền, chứng từ từ thanh toán thẻ ngân hàng cho kế toán:

Đảm bảo nhận tiền lẻ từ kế toán và ký nhận đầy đủ khi vào ca.

Đảm bảo nộp đủ số tiền thu của khách, bill ngân hàng, chứng từ cashback và các chứng từ liên quan cho kế toán vào cuối ca làm việc.

Ký nhận với kế toán số tiền và các chứng từ.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính cách: Trung thực, cẩn thận, nhạy bén, nhiệt tình và chịu khó

Học vấn: 12/12 trở lên

Yêu cầu khác: Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Có thể làm ca xoay, 8h/ngày, 6 ngày/tuần.

Ưu tiên các ứng viên có thể đi làm ngay

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Thu nhập cạnh tranh, thưởng hấp dẫn.

Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Được đào tạo và phát triển

Tham gia các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Phụ cấp cơm 50.000đ/ngày và trợ cấp thu ngân

Thử việc 1 tháng hưởng nguyên lương.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

