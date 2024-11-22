Tuyển Trực page Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà AZ Sky, KĐT Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Trả lời khách hàng trên Fanpage, thu thập và nhập liệu thông tin và yêu cầu của Khách hàng
Trực hotline, nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng.
Chia data khách hàng trên page cho bộ phận Sales theo quy định của Công ty.
Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu khách hàng (nếu cần)
Phối hợp với Marketing để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc
Báo cáo công việc hàng ngày.
Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp Quản lý
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh năm 1997 - 2000. Đã tốt nghiệp đại học.
Chăm chỉ, tích cực yêu thích công việc trực page
Khả năng đánh máy tốt
Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt
Tuân thủ chấp hành quy định của công ty
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trực page, có kinh nghiệm pancake là một lợi thế
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận 6-8 triệu thỏa thuận theo năng lực.
Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng.
Có cơ hội đi du lịch giá ưu đãi.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
