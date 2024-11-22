Tuyển Trực page Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Trả lời khách hàng trên Fanpage, thu thập và nhập liệu thông tin và yêu cầu của Khách hàng

Trực hotline, nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng.

Chia data khách hàng trên page cho bộ phận Sales theo quy định của Công ty.

Gọi điện thoại hỗ trợ khách hàng nếu khách hàng (nếu cần)

Phối hợp với Marketing để đạt hiệu quả cao nhất trong công việc

Báo cáo công việc hàng ngày.

Các công việc liên quan khác theo yêu cầu của cấp Quản lý

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1997 - 2000. Đã tốt nghiệp đại học.

Chăm chỉ, tích cực yêu thích công việc trực page

Khả năng đánh máy tốt

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt

Tuân thủ chấp hành quy định của công ty

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trực page, có kinh nghiệm pancake là một lợi thế

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận 6-8 triệu thỏa thuận theo năng lực.

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng.

Có cơ hội đi du lịch giá ưu đãi.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

