Tuyển Trực page Công ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại HTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Trực fanpage trả lời tin nhắn, tư vấn sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình sẵn có.

Theo dõi, chăm sóc đơn hàng, khách hàng thông qua inbox, telesale.

Thực hiện các công việc được phân công từ cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu chuyên môn

Yêu cầu tốt nghiệp tối thiểu trung cấp trở lên

Có ít nhất một năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Biết lắng nghe, ham học hỏi

Yêu cầu kỹ năng

Yêu thích việc chăm sóc và tư vấn cho khách hàng

Chủ động, sáng tạo, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

Sử dụng thành thạo máy tính, tin học văn phòng cơ bản

Phúc Lợi

Phúc lợi tài chính minh bạch

Thu nhập: 10tr - 15tr ++ Thưởng, lương trả đúng hạn vào m10 hàng tháng.

Xét duyệt tăng lương 6 tháng/lần dựa trên kết quả công việc.

Thưởng các ngày lễ 30/4-01/05, 02/09, Tết dương lịch, thưởng KPI, lương tháng 13...

Được đóng BHXH đầy đủ.

Các chế độ công đoàn, ốm đau, thai sản, hiếu hỷ, cưới xin,...

Chính sách mua hàng nội bộ dành riêng cho CBNV công ty.

Phát triển năng lực mỗi cá nhân

Được tham gia khóa đào tạo nội bộ, khóa học bên ngoài do chuyên gia trực tiếp giảng dạy (công ty tài trợ 100% học phí).

Được tham gia khóa đào tạo từ đội ngũ BOD

Chính sách luân chuyển công việc linh hoạt và cởi mở nhằm thúc đẩy nhân viên khám phá sức mạnh tiềm năng của bản thân và thử thách với những cơ hội mới.

Chính sách về thư viện miễn phí,...

Văn hóa làm việc độc đáo

Môi trường trẻ trung gen Z, cởi mở, khuyến khích sáng tạo và nói lên ý kiến của mình.

Mỗi cá nhân được trao quyền, chủ động trong mọi việc.

Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển

