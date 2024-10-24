Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 34 phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy

Tư vấn bán hàng và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm: bánh kẹo và quà tặng cao cấp trên fanpage và các trang mạng xã hội Nắm tốt các kỹ năng về sản phẩm: nguồn gốc, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng sản phẩm, hình dáng sản phẩm, bao bì... Tiếp nhận đơn đặt hàng và điều phối đơn hàng với nhân viên Cửa hàng. Phối hợp với Cửa hàng để cập nhật số lượng hàng hóa trên shop kịp thời, chính xác. Cung cấp cho khách hàng thông tin về chương trình khuyến mại, giảm giá, v.v. Giải đáp thắc mắc và xử lý khiếu nại của khách hàng về sản phẩm. Báo cáo công việc với quản lý về tình hình kinh doanh thực tế. Phối hợp cùng các bộ phận có liên quan để giải quyết vấn đề của khách hàng. Chăm sóc và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng cũ, mới KHÔNG PHẢI TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG. Tệp khách hàng có sẵn được đưa về từ đội ngũ marketing Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên Địa điểm làm việc: HÀ NỘI 34 Nghĩa Đô, Cầu Giấy Ưu tiên ứng viên ở gần khu vực làm việc
Giới tính: Nữ, từ 20 - 30 tuổi Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm telesale, tư vấn, sale.... Nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Nhiệt huyết, có trách nhiệm trong công việc, chăm chỉ, ham học hỏi. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo. Có laptop cá nhân
Tổng thu nhập: (Lương cứng + Lương thưởng % theo doanh thu) 7.000.000 VNĐ - 15.000.000 VNĐ (full-time) Môi trường làm việc thoải mái, năng động Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực Cơ hội thăng tiến, lương thưởng lễ Tết
CÔNG TY TNHH MTV BÁNH KẸO VÀ DỊCH VỤ AN TRANG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 371/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

