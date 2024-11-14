Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH OLIU GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 19 Ngõ 382 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Trực page Facebook, Fanpage, Zalo, Instagram của công ty, trả lời tin nhắn, bình luận, comment của khách hàng.

Cung cấp thông tin về sản phẩm/dịch vụ của công ty cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi và báo cáo tình hình hoạt động của page.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết vấn đề của khách hàng.

Thường xuyên cập nhật thông tin mới về sản phẩm/dịch vụ của công ty lên page.

Quản lý và cập nhật nội dung trên page sao cho phù hợp với chiến lược marketing của công ty.

Phân tích số liệu, báo cáo kết quả hoạt động của page.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo các ứng dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Instagram.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, thái độ thân thiện, lịch sự.

Khả năng xử lý tình huống tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng viết tốt, sử dụng chính tả đúng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về marketing online.

Tại CÔNG TY TNHH OLIU GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, thân thiện.

Được đào tạo các kỹ năng cần thiết cho công việc.

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OLIU GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.