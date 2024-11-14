Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO
- Hà Nội: 37 Đ. Bờ Sông Sét, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Hiểu rõ về sản phẩm Công ty mình bán, nắm bắt chất liệu, giá cả, ưu nhược điểm của sản phẩm để tư vấn cho khách được chính xác, phù hợp
Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing Ads, tư vấn bán hàng online, xin đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại của khách hàng trước khi chốt đơn cho khách
Chốt đơn trực tiếp cho khách trên phần mềm bán hàng, yêu cầu khách hàng xác nhận lại đơn chốt gồm: Tên mã sp, giá tiền thanh toán...
Thường xuyên theo dõi phần mềm bán hàng để hỗ trợ khách hàng kịp thời.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi 20-25 tuổi
Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng Tư vấn bán hàng online
Trung thực, Nhiệt tình, Chăm chỉ, Tuân thủ Quy trình/ Quy định
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ Ăn trưa
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm
Lương tháng 13, nghỉ & thưởng các ngày lễ tết...
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến cao
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CAYLEO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
