Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI
Mức lương
35 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 19 Tháp 2 Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 35 - 4 Triệu
Trực page, liên hệ khách hàng để cung cấp thông tin, tư vấn giải pháp phù hợp và phản hồi mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.
Thu thập và tổng hợp phản hồi từ khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ, và trải nghiệm khách hàng.
Lập báo cáo: Chuẩn bị báo cáo về tình hình tư vấn, vấn đề khách hàng gặp phải, và hiệu suất công việc để trình bày cho quản lý.
Với Mức Lương 35 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Đã từng có kinh nghiệm trực page và gọi tư vấn khách
Không ngừng cập kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, và chính sách các sản phẩm / dịch vụ của công ty để tư vấn chính xác cho khách hàng
Tham gia đào tạo: Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán
Đã từng có kinh nghiệm trực page và gọi tư vấn khách
Không ngừng cập kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, và chính sách các sản phẩm / dịch vụ của công ty để tư vấn chính xác cho khách hàng
Tham gia đào tạo: Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 3.500.000 - 4.000.000 (làm remote)
Môi trường làm việc nhiều chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát triển bản thân
Thường xuyên được đào tạo kĩ năng chuyên môn
Luôn được quản lý theo sát và hướng dẫn công việc
Môi trường làm việc nhiều chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát triển bản thân
Thường xuyên được đào tạo kĩ năng chuyên môn
Luôn được quản lý theo sát và hướng dẫn công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI