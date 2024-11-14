Tuyển Trực page CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 4 Triệu

Mức lương 35 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 19 Tháp 2 Capital Place, 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 35 - 4 Triệu

Trực page, liên hệ khách hàng để cung cấp thông tin, tư vấn giải pháp phù hợp và phản hồi mọi thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ của khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.

Thu thập và tổng hợp phản hồi từ khách hàng để cải thiện sản phẩm, dịch vụ, và trải nghiệm khách hàng.

Lập báo cáo: Chuẩn bị báo cáo về tình hình tư vấn, vấn đề khách hàng gặp phải, và hiệu suất công việc để trình bày cho quản lý.

Với Mức Lương 35 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, cầu tiến

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và đàm phán

Đã từng có kinh nghiệm trực page và gọi tư vấn khách

Không ngừng cập kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, và chính sách các sản phẩm / dịch vụ của công ty để tư vấn chính xác cho khách hàng

Tham gia đào tạo: Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 3.500.000 - 4.000.000 (làm remote)

Môi trường làm việc nhiều chuyên nghiệp, được tạo điều kiện để phát triển bản thân

Thường xuyên được đào tạo kĩ năng chuyên môn

Luôn được quản lý theo sát và hướng dẫn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.