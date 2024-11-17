Tuyển Trực page G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 106 Louis VIII - Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Trực page kèm tư vấn chốt đơn qua Pancake

• Đăng bài, tư vấn và chốt đơn trên TK Zalo của Công ty

• Lên đơn trên Pancake & tổng hợp Báo cáo hàng ngày

• Chăm sóc khách hàng để upsale

• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đã có kinh nghiệm Sale hoặc trực page mảng thời trang cao cấp

Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng,

• Thu nhập: 8- 15 tr (lương cứng + % doanh số )

• Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 ( 8h-17h). Chủ nhật trực online tại nhà theo ca 4-5 tiếng (được nghỉ bù vào ngày thường hoặc tính tiền thêm giờ trong TH không nghỉ bù )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin