Tuyển Trực page G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại G U C H I Design
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 106 Louis VIII
- Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
• Trực page kèm tư vấn chốt đơn qua Pancake
• Đăng bài, tư vấn và chốt đơn trên TK Zalo của Công ty
• Lên đơn trên Pancake & tổng hợp Báo cáo hàng ngày
• Chăm sóc khách hàng để upsale
• Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Đã có kinh nghiệm Sale hoặc trực page mảng thời trang cao cấp
Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì
• Được đào tạo bài bản, có lộ trình thăng tiến rõ ràng,
• Thu nhập: 8- 15 tr (lương cứng + % doanh số )
• Thời gian làm việc: Từ T2 - T7 ( 8h-17h). Chủ nhật trực online tại nhà theo ca 4-5 tiếng (được nghỉ bù vào ngày thường hoặc tính tiền thêm giờ trong TH không nghỉ bù )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design
