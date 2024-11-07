Tuyển Trực page Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 504 Quang Trung, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hiểu rõ về sản phẩm Công ty mình bán, nắm bắt chất liệu, giá cả, ưu nhược điểm của sản phẩm để tư vấn cho khách được chính xác, phù hợp

Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing Ads, tư vấn bán hàng online, xin đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại của khách hàng trước khi chốt đơn cho khách

Chốt đơn trực tiếp cho khách trên phần mềm bán hàng, yêu cầu khách hàng xác nhận lại đơn chốt gồm: Tên mã sp, giá tiền thanh toán...

Thường xuyên theo dõi phần mềm bán hàng để hỗ trợ khách hàng kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ

Độ tuổi 20-25 tuổi

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng Tư vấn bán hàng online

Trung thực, Nhiệt tình, Chăm chỉ, Tuân thủ Quy trình/ Quy định

Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu/tháng

Ăn trưa tại công ty

Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm

Lương tháng 13, nghỉ & thưởng các ngày lễ tết...

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin