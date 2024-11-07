Tuyển Trực page Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 504 Quang Trung, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Hiểu rõ về sản phẩm Công ty mình bán, nắm bắt chất liệu, giá cả, ưu nhược điểm của sản phẩm để tư vấn cho khách được chính xác, phù hợp
Tiếp nhận data khách hàng từ bộ phận Marketing Ads, tư vấn bán hàng online, xin đầy đủ thông tin địa chỉ, số điện thoại của khách hàng trước khi chốt đơn cho khách
Chốt đơn trực tiếp cho khách trên phần mềm bán hàng, yêu cầu khách hàng xác nhận lại đơn chốt gồm: Tên mã sp, giá tiền thanh toán...
Thường xuyên theo dõi phần mềm bán hàng để hỗ trợ khách hàng kịp thời.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Độ tuổi 20-25 tuổi
Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng Tư vấn bán hàng online
Trung thực, Nhiệt tình, Chăm chỉ, Tuân thủ Quy trình/ Quy định
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc cao

Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-15 triệu/tháng
Ăn trưa tại công ty
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/năm
Lương tháng 13, nghỉ & thưởng các ngày lễ tết...
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Công ty TNHH SX & TM Tuấn Trang

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 504 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

