Tuyển Trực page Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực page, xin thông tin KH qua Pancake.

Tư vấn, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình care khách.

Liên tục đổi kịch bản phù hợp để đạt đc hiệu quả tốt nhất

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến KH.

Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Báo cáo kết quả hàng ngày.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ: có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí trực page, sale online.

Có kỹ năng sử dụng các phần mềm phục vụ cho công việc.

Kỹ năng chăm sóc, điều hướng, nắm bắt tâm lý khách hàng,...

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ, spa, làm đẹp, nha khoa, trị liệu cơ xương khớp, TPCN,...

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ: 7.000.000 - 10.000.000đ/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.

hoặc thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.

Mức thu nhập thực tế đối với nhân sự có kinh nghiệm từ: 12.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng theo năng lực.

Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ngày.

Thử việc 01-02 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.

Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.

Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát, ,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

