Tuyển Trực page Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Trực page

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trực page, xin thông tin KH qua Pancake.
Tư vấn, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình care khách.
Liên tục đổi kịch bản phù hợp để đạt đc hiệu quả tốt nhất
Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý các vấn đề liên quan đến KH.
Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.
Báo cáo kết quả hàng ngày.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ: có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên ở vị trí trực page, sale online.
Có kỹ năng sử dụng các phần mềm phục vụ cho công việc.
Kỹ năng chăm sóc, điều hướng, nắm bắt tâm lý khách hàng,...
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sức khỏe, thẩm mỹ, spa, làm đẹp, nha khoa, trị liệu cơ xương khớp, TPCN,...

Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ: 7.000.000 - 10.000.000đ/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.
7.000.000 - 10.000.000đ/ tháng
hoặc thỏa thuận theo năng lực + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.
Mức thu nhập thực tế đối với nhân sự có kinh nghiệm từ: 12.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng theo năng lực.
12.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng theo năng lực.
Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ngày.
.000đ/ngày
Thử việc 01-02 tháng nhận 85% LCB + Phụ cấp + Thưởng DS + Thưởng thi đua + Thưởng nóng theo ngày/ tuần/ tháng.
Thử việc 01-02 tháng
Xét tăng lương định kỳ hoặc theo năng lực.
Các chế độ khác: hiếu hỉ, lễ tết, team building, du lịch, nghỉ mát, ,... đầy đủ theo quy định chung của công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, được đào tạo và phát triển chuyên sâu các kỹ năng, cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm.
Trưởng nhóm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Trung Tâm Chăm Sóc Sức Khỏe Tín Tâm

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 90 Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

