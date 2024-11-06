Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ ĐẦU TƯ VINA SHARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 165 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Tư vấn, gọi điện chốt đơn hàng.

Theo dõi quá trình vận đơn.

Chăm sóc khách hàng trước và sau mua.

Xử lý các khiếu nại, vấn đề của khách hàng (page/sàn TMĐT).

Chuẩn bị sản phẩm từ kho + các cửa hàng để ship hàng Nội thành.

Chuẩn bị sản phẩm mượn từ kho tổng(hoặc cửa hàng), công cụ đồ dùng liên quan, setup phòng Livestream.

Kiểm tra lại toàn bộ tin nhắn (pancake/các trang).

Bổ sung/thay thế ảnh sản phẩm đã hết hàng trên pancake. Cập nhật album sale theo chương trình ( nếu có )

Đưa đề xuất, đóng góp ý kiến, nghiên cứu và phân tích nhu cầu khách hàng.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm CSKH/SALE online,trực page.

Hiểu biết về thời trang, đặc biệt là thời trang Bigsize.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.

Xử lý tình huống tốt, sự nhạy bén và linh hoạt.

Giọng nói dễ nghe, giao tiếp tự tin.

Làm việc nhóm, hoà đồng phối hợp cùng đồng nghiệp/quản lý.

Tiếp thu,lắng nghe, ham học hỏi

Chịu được áp lực công việc, kiên nhẫn.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ ĐẦU TƯ VINA SHARK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6.000.000tr đến 8.000.000tr

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định.

Nghỉ các ngày lễ, tết, thưởng lương tháng 13. Chế độ sinh nhật, ngày nghỉ phép, các dịp đặc biệt 8/3, 20/10, ...

Tăng lương định kỳ, tham gia các hoạt động vui chơi của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIẢI TRÍ VÀ ĐẦU TƯ VINA SHARK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.