Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Trực page

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trực page Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 23 Duy Tân, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chat, CSKH : Tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng các tin nhắn, bình luận của khách hàng trên Facebook page của công ty.
Chat, CSKH
Tư vấn sản phẩm: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm
Tư vấn sản phẩm
Xây dựng kịch bản CSKH: Tự xây dựng kịch bản CSKH hiệu quả nhằm hướng tới quyết định mua hàng của khách hàng
Xây dựng kịch bản CSKH
Chăm sóc khách hàng sau bán: Theo dõi và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi mua hàng để đảm bảo sự hài lòng và tạo cơ hội cho các lần mua tiếp theo.
Chăm sóc khách hàng sau bán
Báo cáo công việc: Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động chăm sóc khách hàng hàng ngày hoặc khi có phát sinh.
Báo cáo công việc

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ.- Độ tuổi từ 2002 - 1999
Dưới 1 năm kinh nghiệm cứng ở các vị trí tương đương ( Trực Page, CSKH ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược mỹ phẩm).
Có kiến thức về các nền tảng xã hội
Giao tiếp tốt, thân thiện và có khả năng thuyết phục khách hàng
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng
Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.
Nhiệt tình, năng động, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8M
Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm
Thưởng/nghỉ các ngày lễ tết trong năm theo quy định của nhà nước
Chính sách thưởng sinh nhật, ngày Lễ, thưởng Tết, ....
Du lịch 1 lần/năm
Tham gia và tận hưởng các sự kiện nội bộ, Team Building, ... và môi trường ̣làm việc NĂNG ĐỘNG ̣- KẾT NỐI - HỖ TRỢ
Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: B16/05A, đường Violet 4, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Cầu Diễn, Hà Nội

