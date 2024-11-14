Tuyển Trực page CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 23 Duy Tân, P. Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trực page Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Chat, CSKH : Tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng các tin nhắn, bình luận của khách hàng trên Facebook page của công ty.

Tư vấn sản phẩm: Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến các sản phẩm

Xây dựng kịch bản CSKH: Tự xây dựng kịch bản CSKH hiệu quả nhằm hướng tới quyết định mua hàng của khách hàng

Chăm sóc khách hàng sau bán: Theo dõi và duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi mua hàng để đảm bảo sự hài lòng và tạo cơ hội cho các lần mua tiếp theo.

Báo cáo công việc: Tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động chăm sóc khách hàng hàng ngày hoặc khi có phát sinh.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ.- Độ tuổi từ 2002 - 1999

Dưới 1 năm kinh nghiệm cứng ở các vị trí tương đương ( Trực Page, CSKH ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực dược mỹ phẩm).

Có kiến thức về các nền tảng xã hội

Giao tiếp tốt, thân thiện và có khả năng thuyết phục khách hàng

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng

Có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo.

Nhiệt tình, năng động, có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8M

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm

Thưởng/nghỉ các ngày lễ tết trong năm theo quy định của nhà nước

Chính sách thưởng sinh nhật, ngày Lễ, thưởng Tết, ....

Du lịch 1 lần/năm

Tham gia và tận hưởng các sự kiện nội bộ, Team Building, ... và môi trường ̣làm việc NĂNG ĐỘNG ̣- KẾT NỐI - HỖ TRỢ

Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SUNPHACO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.