Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 189 Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn bất động sản Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

– Nắm vững thông tin về các dự án bất động sản, tài sản BĐS công ty đang phân phối.

– Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

– Tiếp cận khách hàng tiềm năng, trao đổi, tư vấn khách hàng về sản phẩm.

– Hỗ trợ đưa khách hàng đi tham quan, khảo sát các sản phẩm bất động sản.

– Phối hợp cùng các bộ phận khác để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh theo tháng, theo quý.

– Hỗ trợ khách hàng hoàn tất thủ tục, chăm sóc khách hàng trong suốt quá trình kể từ khi phát sinh giao dịch tới khi hoàn thành giao dịch.

– Một số công việc khác theo yêu cầu và sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm

– Nam/nữ từ 18 – 35 tuổi

– Có đam mê với lĩnh vực mua bán, đầu tư BĐS

– Năng động, nhiệt tình với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng: 7.000.000 – 12.000.000đ/tháng tuỳ kinh nghiệm

– Hoa hồng: 25.000.000 – 100.000.000đ/giao dịch

– Được tham gia các lớp đào tạo các kỹ năng bán hàng, giao tiếp, marketing…

– Ký HĐLĐ ngay sau khi phát sinh giao dịch

– Thưởng nóng theo giao dịch, dự án

– Thưởng Lễ, Tết…

– Tham gia BHXH, các chế độ theo Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin