Tuyển Nhân viên Tư vấn Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 27 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Mức lương
12 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 12 - 27 Triệu
- Liên hệ, tư vấn bán khoá học online cho phụ huynh, học sinh
- Chịu trách nhiệm và đảm bảo doanh số được giao.
- Data có sẵn 100%, không cần phải tìm kiếm khách hàng
- Thiết bị làm việc được cấp đầy đủ.
Với Mức Lương 12 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
6 tháng kinh nghiệm Telesale/sale
Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 27 triệu VND
Lương cứng: 8 - 11 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Babilala - Ứng dụng Tiếng Anh Online cho trẻ em tăng trưởng bậc nhất Đông Nam Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
