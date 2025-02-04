Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 10 Triệu
- Gọi điện tư vấn khách hàng theo data công ty
- Hướng dẫn và giới thiệu khách hàng tìm hiểu Website và tư vấn Website thương hiệu hỗ trợ kinh doanh Online - Chuyển đổi công nghệ số
- Phát triển khách hàng đang có và mở rộng mô hình chiến lược kinh doanh cho khách hàng
- Xử lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng
- Thự hiện các công việc liên quan theo sự phân công của quản lí
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ trung cấp trở lên
- Có nhiệt huyết về kinh doanh, thích công việc giao tiếp khách hàng.
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, chăm sóc khách hàng.
- Có nhiệt huyết về kinh doanh, thích công việc giao tiếp khách hàng.
- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, chăm sóc khách hàng.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: từ 10.000.000 - 15.000.000đ + Hoa hồng
- Thu nhập không giới hạn, tùy thuộc vào năng lực.
- Cơ chế thưởng rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.
- Được đào tạo, tham gia huấn luyện để trở thành những chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực phần mềm và website.
- Cơ hội tiếp xúc và làm việc, mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ, Cơ hội thăng tiến rộng mở.
- Được làm việc trong môi trường 9x năng động, thân thiện, cởi mở.
- Được tham gia teambuilding, du lịch hàng quý do công ty tổ chức.
- Thu nhập không giới hạn, tùy thuộc vào năng lực.
- Cơ chế thưởng rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.
- Được đào tạo, tham gia huấn luyện để trở thành những chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực phần mềm và website.
- Cơ hội tiếp xúc và làm việc, mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ, Cơ hội thăng tiến rộng mở.
- Được làm việc trong môi trường 9x năng động, thân thiện, cởi mở.
- Được tham gia teambuilding, du lịch hàng quý do công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI