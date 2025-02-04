Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng theo data công ty

- Hướng dẫn và giới thiệu khách hàng tìm hiểu Website và tư vấn Website thương hiệu hỗ trợ kinh doanh Online - Chuyển đổi công nghệ số

- Phát triển khách hàng đang có và mở rộng mô hình chiến lược kinh doanh cho khách hàng

- Xử lý các yêu cầu hỗ trợ của khách hàng

- Thự hiện các công việc liên quan theo sự phân công của quản lí

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ trung cấp trở lên

- Có nhiệt huyết về kinh doanh, thích công việc giao tiếp khách hàng.

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến tư vấn, chăm sóc khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 10.000.000 - 15.000.000đ + Hoa hồng

- Thu nhập không giới hạn, tùy thuộc vào năng lực.

- Cơ chế thưởng rõ ràng, chế độ BHXH đầy đủ cho nhân viên chính thức.

- Được đào tạo, tham gia huấn luyện để trở thành những chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực phần mềm và website.

- Cơ hội tiếp xúc và làm việc, mở rộng các mối quan hệ trong lĩnh vực công nghệ, Cơ hội thăng tiến rộng mở.

- Được làm việc trong môi trường 9x năng động, thân thiện, cởi mở.

- Được tham gia teambuilding, du lịch hàng quý do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

