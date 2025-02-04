Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Tập đoàn Adam Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ, quà Tết, thưởng Tết, team building, year end party,..., Quận 5
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Gọi điện tư vấn dịch vụ Thẩm mỹ theo SĐT từ Marketing cung cấp (Khách hàng đã có nhu cầu sẵn về dịch vụ)
Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ
Gọi điện nhắc lịch khách hàng qua sử dụng dịch vụ
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn hoặc làm việc tại spa, thẩm mỹ, không có kinh nghiệm được đào tạo
Nữ tuổi 21 - 25 tuổi
Có tinh thần phục vụ tốt: Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, kiên trì nhẫn nại và luôn có thái độ tích cực trong mọi tình huống
Có laptop
Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 5 - 6 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
