Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Tập đoàn Adam Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ, quà Tết, thưởng Tết, team building, year end party,..., Quận 5

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi điện tư vấn dịch vụ Thẩm mỹ theo SĐT từ Marketing cung cấp (Khách hàng đã có nhu cầu sẵn về dịch vụ)

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ

Gọi điện nhắc lịch khách hàng qua sử dụng dịch vụ

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm tư vấn hoặc làm việc tại spa, thẩm mỹ, không có kinh nghiệm được đào tạo

Nữ tuổi 21 - 25 tuổi

Có tinh thần phục vụ tốt: Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, kiên trì nhẫn nại và luôn có thái độ tích cực trong mọi tình huống

Có laptop

Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 5 - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Adam Group

