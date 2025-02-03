Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8h

- 19h30 ( chủ nhật làm tới 18h ) . Nghỉ 2 ngày / 1 tháng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Tư vấn dịch vụ cho khách hàng về các gói điều trị, thẩm mỹ hoặc chăm sóc nha khoa.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ mới của công ty đến khách hàng.
Tiếp nhận yêu cầu và phản hồi thắc mắc của khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Chốt đơn hàng và đạt mục tiêu doanh thu cá nhân, tối thiểu từ 50 triệu đồng/tháng.
Thực hiện các báo cáo bán hàng hàng ngày, tuần, tháng theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực tư vấn bán hàng tại các nha khoa, thẩm mỹ viện, hoặc các ngành liên quan.
Năng lực tư vấn tốt, khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng cao.
Đam mê công việc, có khả năng làm việc dưới áp lực và đạt được chỉ tiêu doanh thu.
Sẵn sàng học hỏi và cải thiện kỹ năng bán hàng.
Ngoại hình dễ nhìn, giao tiếp tốt, tạo dựng được sự tin tưởng với khách hàng.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chốt bill từ 50 triệu trở lên.

Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng: 7 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA

CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ VUZELA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 92B Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

