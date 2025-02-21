Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 24 Triệu

Mức lương 8 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 9 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 12
Mức lương cạnh tranh, thưởng doanh số hấp dẫn. Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng bán hàng. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện. Cơ hội thăng tiến cao trong công ty. Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động. Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm. Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 24 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ về Website, Domain, ,… cho khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, nhắn tin, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giải đáp thắc mắc và chốt đơn hàng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng phần mềm.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm và thị trường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên, ưu tiên chuyên ngành về CNTT, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có kinh nghiệm tại các vị trí nhân viên tư vấn, CSKH, Sale, , kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT là một lợi thế

Biết cơ bản Tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint)..

Kỹ năng Quản lý thời gian tốt.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 24 triệu VND

Lương cứng: 5 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

