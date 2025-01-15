Tuyển Nhân viên Tư vấn VTC Academy Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VTC Academy Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
VTC Academy Hà Nội

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại VTC Academy Hà Nội

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: (7tr

- 9tr) + Thưởng hoa hồng + Thưởng nóng 2. Chế độ review lương hàng năm 3. Tham gia Bảo Hiểm ngay sau thử việc, gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt khi đủ điều kiện 4. Teambuilding hàng tháng, tiệc sinh nhật, lễ, Tết ...,các chương trình 8/3, 20/10, Trung thu,... 5. Văn phòng hạng A, hiện đại, tiện nghi 6. Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

PV trước Tết, ra Tết đi làm luôn
Tiếp cận với khách hàng tiềm năng: Học sinh, sinh viên, người đi làm
Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng, tư vấn và đưa đến các dịch vụ, khóa học giúp khách hàng ra quyết định chính xác về nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp của họ.
Sắp xếp, cập nhật thông tin học viên mỗi ngày vào hệ thống cơ sở dữ liệu.
Tham gia hoạt động tư vấn theo các sự kiện phục vụ tuyển sinh.
Chăm sóc học viên tiềm năng và tiếp nhận hồ sơ học viên.
Hỗ trợ nhóm (mỗi nhóm khoảng 6-10 người) hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu chung.
Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần cho Team Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân
Nữ ( 2001-1997)
Kinh nghiệm 6 tháng - 2 năm sales, tư vấn, chăm sóc khách hàng, ưu tiên ngành dịch vụ và tư vấn giáo dục...
Thành thạo tin học văn phòng.
Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt
Nhiệt tình, chủ động trong công việc
Không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương

Tại VTC Academy Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VTC Academy Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VTC Academy Hà Nội

VTC Academy Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Block C, Tòa Central Field, 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

