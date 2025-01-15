Tuyển Nhân viên Tư vấn VTC Academy Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: (7tr - 9tr) + Thưởng hoa hồng + Thưởng nóng 2. Chế độ review lương hàng năm 3. Tham gia Bảo Hiểm ngay sau thử việc, gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt khi đủ điều kiện 4. Teambuilding hàng tháng, tiệc sinh nhật, lễ, Tết ...,các chương trình 8/3, 20/10, Trung thu,... 5. Văn phòng hạng A, hiện đại, tiện nghi 6. Lộ trình đào tạo, thăng tiến rõ ràng., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

PV trước Tết, ra Tết đi làm luôn

Tiếp cận với khách hàng tiềm năng: Học sinh, sinh viên, người đi làm

Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng, tư vấn và đưa đến các dịch vụ, khóa học giúp khách hàng ra quyết định chính xác về nhu cầu học tập và phát triển nghề nghiệp của họ.

Sắp xếp, cập nhật thông tin học viên mỗi ngày vào hệ thống cơ sở dữ liệu.

Tham gia hoạt động tư vấn theo các sự kiện phục vụ tuyển sinh.

Chăm sóc học viên tiềm năng và tiếp nhận hồ sơ học viên.

Hỗ trợ nhóm (mỗi nhóm khoảng 6-10 người) hoàn thành các kế hoạch và chỉ tiêu chung.

Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần cho Team Leader.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Nữ ( 2001-1997)

Kinh nghiệm 6 tháng - 2 năm sales, tư vấn, chăm sóc khách hàng, ưu tiên ngành dịch vụ và tư vấn giáo dục...

Thành thạo tin học văn phòng.

Ngoại hình ưa nhìn, khả năng giao tiếp tốt

Nhiệt tình, chủ động trong công việc

Không nói ngọng, nói lắp, nói giọng địa phương

Tại VTC Academy Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VTC Academy Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin