Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TTTM LePARC, Gamuda City, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu, triển khai, tư vấn các sản phẩm, giải pháp an ninh, bảo mật (Firewall, IDS/IPS, DLP, WAF,...

Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp theo dự án được phân công nhằm đưa ra giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tham gia xây dựng các gói giải pháp, dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai, đào tạo để cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp;

Tham gia khảo sát, triển khai các dự án cho khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành An toàn thông tin, Mạng máy tính, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan;

Có nền tảng kiến thức tốt về Hệ điều hành (Windows, Linux), Network (TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, và các giao thức khác)

Có kiến thức cơ bản, kinh nghiệm về An toàn thông tin, các phương thức tấn công mạng, các lỗ hổng trong ứng dụng.

Có hiểu biết, kinh nghiệm làm việc với các thiết bị: Firewall, IDS/IPS,...

Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn: Security+, CISSP, CEH và có khả năng lập trình (C/C++, Python)

Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật;

Năng động, cầu tiến, chịu khó học hỏi và chịu được áp lực công việc;

Có thể đi công tác theo yêu cầu của công việc

Tại Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 20.000.000 + %DS + Thưởng;

Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ ngay khi ký HĐLĐ chính thức theo quy định của Luật Lao động;

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại;

Tăng lương theo quy định công ty (1 năm 1 lần);

Được cung cấp sẵn trang thiết bị làm việc;

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định;

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch định kỳ của công ty;

Được tham gia các khóa học, đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.

Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.

Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Bình Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin