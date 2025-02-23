Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Bình Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: TTTM LePARC, Gamuda City, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
Nghiên cứu, triển khai, tư vấn các sản phẩm, giải pháp an ninh, bảo mật (Firewall, IDS/IPS, DLP, WAF,...
Làm việc với các đối tác, nhà cung cấp theo dự án được phân công nhằm đưa ra giải pháp, sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
Tham gia xây dựng các gói giải pháp, dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai, đào tạo để cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp;
Tham gia khảo sát, triển khai các dự án cho khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ, Đại học chuyên ngành An toàn thông tin, Mạng máy tính, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan;
Có nền tảng kiến thức tốt về Hệ điều hành (Windows, Linux), Network (TCP/IP, DNS, HTTP/HTTPS, và các giao thức khác)
Có kiến thức cơ bản, kinh nghiệm về An toàn thông tin, các phương thức tấn công mạng, các lỗ hổng trong ứng dụng.
Có hiểu biết, kinh nghiệm làm việc với các thiết bị: Firewall, IDS/IPS,...
Ưu tiên các ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn: Security+, CISSP, CEH và có khả năng lập trình (C/C++, Python)
Tiếng Anh: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật;
Năng động, cầu tiến, chịu khó học hỏi và chịu được áp lực công việc;
Có thể đi công tác theo yêu cầu của công việc
Tại Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 12.000.000 – 20.000.000 + %DS + Thưởng;
Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ ngay khi ký HĐLĐ chính thức theo quy định của Luật Lao động;
Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại;
Tăng lương theo quy định công ty (1 năm 1 lần);
Được cung cấp sẵn trang thiết bị làm việc;
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định;
Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch định kỳ của công ty;
Được tham gia các khóa học, đào tạo để nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
Nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ứng dụng Công nghệ Viễn thông Bình Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
