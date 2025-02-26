Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13.000.000 - 17.000.0000 đồng + Thưởng doanh số. Thử việc nhận 85% lương. Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng tư vấn chuyên sâu. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Đóng bảo hiểm đầy đủ và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp lâu dài., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức và tham gia các sự kiện

Tham gia tổ chức các hội thảo, ngày hội, buổi tư vấn trực tiếp, hoặc các hoạt động ngoại khóa liên quan đến chương trình giáo dục.

Phối hợp với bộ phận, phòng ban trong các chiến dịch tuyển sinh, quảng bá chương trình.

Quản lý và phát triển khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng mới

Quản lý, chăm sóc khách hàng trực tiếp và qua điện thoại

Chủ động liên hệ và chăm sóc khách hàng sau tư vấn để đảm bảo hiệu quả sau bán hàng

Nhận và chuyển thông tin phản hồi của khách hàng cho các bộ phận có liên quan kịp thời, chính xác.

Đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh

Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động tư vấn nhằm đạt chỉ tiêu được giao.

Theo dõi tiến độ tuyển sinh, báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp cải thiện khi cần thiết.

Phối hợp và phát triển

Làm việc với các phòng ban khác để nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn.

Góp ý và đề xuất các giải pháp cải tiến chương trình giáo dục hoặc quy trình tư vấn.

Tham gia các buổi đào tạo nội bộ để nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn.

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng

Tiếp cận, tư vấn trực tiếp các trường Tiểu học, THCS về các chương trình giáo dục của công ty.

Data khách hàng có sẵn, do công ty cung cấp.

Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để đưa ra các chương trình học phù hợp.

Cung cấp thông tin chi tiết về các chương trình giáo dục, học phí và các chính sách ưu đãi.

Thực hiện các công tác khác khi được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các chuyên ngành Giáo dục, Quản trị Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn tuyển sinh hoặc dịch vụ khách hàng, sales, tư vấn.

Từ 23-33 tuổi.

Hiểu biết về các chương trình đào tạo hoặc các hệ thống giáo dục quốc tế là một lợi thế.

Kỹ năng

Di chuyển tốt bằng xe máy.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ quản lý khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tố chất

Tận tâm, kiên nhẫn và cẩn thận khi làm việc với khách hàng.

Khả năng học hỏi nhanh, chủ động trong công việc.

Định hướng dịch vụ khách hàng tốt và mong muốn giúp đỡ người khác.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 13 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA

