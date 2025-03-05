Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DU LỊCH BM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Những nhân viên có kiến thức và kỹ năng quản lý sẽ được đào tạo và đề bạt vào các vị trí quản lý. - Làm việc từ thứ 2 - sáng thứ 6 & thứ 7 cách tuần (09h00 - 18h00), Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

- Tiếp nhận khách hàng từ công ty, tư vấn các sản phẩm tour theo nhu cầu của khách hàng (chuyên thị trường khách Tây Ban Nha)

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ để gia tăng doanh số.

- Thiết kế chương trình tour, tính giá tour và quyết toán tour.

- Tiếp cận, đàm phán, chào bán sản phẩm du lịch của công ty đến khách hàng, đối tác.

- Báo cáo công việc và doanh thu theo yêu cầu của cấp trên

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban lãnh đạo...

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm sale tour du lịch, đặc biệt mảng trekking, motor tour, ....

- Ngoại ngữ: yêu cầu thành thạo tiếng Tây Ban Nha

- Đam mê du lịch, có kiến thức về thị trường du lịch là lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, giọng nói rõ ràng.

- Khả năng làm việc độc lập, chủ động tìm kiếm khách hàng mới.

- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các nền tảng online.

- Tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chịu được áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 50 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BM

