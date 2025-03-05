Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH DU LỊCH BM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BM
- Hà Nội: Những nhân viên có kiến thức và kỹ năng quản lý sẽ được đào tạo và đề bạt vào các vị trí quản lý.
- Làm việc từ thứ 2
- sáng thứ 6 & thứ 7 cách tuần (09h00
- 18h00), Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
- Tiếp nhận khách hàng từ công ty, tư vấn các sản phẩm tour theo nhu cầu của khách hàng (chuyên thị trường khách Tây Ban Nha)
- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ để gia tăng doanh số.
- Thiết kế chương trình tour, tính giá tour và quyết toán tour.
- Tiếp cận, đàm phán, chào bán sản phẩm du lịch của công ty đến khách hàng, đối tác.
- Báo cáo công việc và doanh thu theo yêu cầu của cấp trên
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban lãnh đạo...
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
- Ngoại ngữ: yêu cầu thành thạo tiếng Tây Ban Nha
tiếng
- Đam mê du lịch, có kiến thức về thị trường du lịch là lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, giọng nói rõ ràng.
- Khả năng làm việc độc lập, chủ động tìm kiếm khách hàng mới.
- Thành thạo tin học văn phòng, sử dụng tốt các nền tảng online.
- Tinh thần trách nhiệm, chăm chỉ, chịu được áp lực doanh số.
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH BM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
