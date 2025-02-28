Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: hấp dẫn deal theo năng lực + hoa hồng + thưởng nóng sản phẩm upto 20tr - Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ chuyên sâu - Chế độ team building hằng năm - Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc - Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc - Môi trường làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở - Nhiều cơ hội thăng tiến (trưởng nhóm kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh) - Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13 và tháng 14, 15 tùy theo kết quả hoạt, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới tiềm năng, mở rộng thị trường, phát triển doanh số;

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ;

- Đàm phán, tư vấn, thương lượng về giá cả, bao bì, phương thức thanh toán, giao hàng ... đảm bảo mục tiêu doanh số và lợi nhuận;

- Theo dõi đơn hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan để giao / nhận hàng theo hợp đồng đã ký cho đến khi kết thúc đơn hàng;

- Thực hiện các công việc khác do quản lý giao.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo vi tính văn phòng: sử dụng Power Point (presentation), Excel tốt.

• Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và thương lượng tốt

• Có khả năng chịu áp lực trong công việc

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI HM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin