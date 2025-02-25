Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thứ 2 đến Thứ 6 làm giờ hành chính tại văn phòng (8h30 - 12h30; 13h30 - 17h30), 2 buổi Thứ 7 làm online và 2 buổi thứ 7 làm offline. Nghỉ chủ nhật, các ngày Lễ, Tết, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

• Liên hệ qua điện thoại thông tin khóa học tiếng anh học sinh cho khách hàng phụ huynh mời qua trung tâm để nhân viên tại trung tâm tiếng anh tư vấn

• Không cần tìm kiếm khách hàng (danh sách khách hàng có sẵn)

• Không cần tư vấn chốt

• Sản phẩm giáo dục uy tín nhân văn

•Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT Trở lên

- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo hướng dẫn bài bản khi vào làm

-Đi làm ngay

-Không yêu cầu tiếng anh

Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin