Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH phát triển giáo dục HA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thứ 2 đến Thứ 6 làm giờ hành chính tại văn phòng (8h30
- 12h30; 13h30
- 17h30), 2 buổi Thứ 7 làm online và 2 buổi thứ 7 làm offline. Nghỉ chủ nhật, các ngày Lễ, Tết, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
• Liên hệ qua điện thoại thông tin khóa học tiếng anh học sinh cho khách hàng phụ huynh mời qua trung tâm để nhân viên tại trung tâm tiếng anh tư vấn
• Không cần tìm kiếm khách hàng (danh sách khách hàng có sẵn)
• Không cần tư vấn chốt
• Sản phẩm giáo dục uy tín nhân văn
•Chi tiết công việc trao đổi trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT Trở lên
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo hướng dẫn bài bản khi vào làm
-Đi làm ngay
-Không yêu cầu tiếng anh
- Có kinh nghiệm là 1 lợi thế. Chưa có kinh nghiệm được đào tạo hướng dẫn bài bản khi vào làm
-Đi làm ngay
-Không yêu cầu tiếng anh
Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển giáo dục HA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI