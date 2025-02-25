Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: KĐT Geleximco, Đ. Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Tư vấn khách hàng có nhu cầu nhận Nhượng quyền các thương hiệu của Công ty theo Database có sẵn hoặc tự tìm kiếm khách hàng (Chủ yếu qua Database...);
- Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền; Phối hợp cùng các bộ phận liên quan hỗ trợ, giải quyết triệt để các vấn đề liên quan tới Cửa hàng Nhượng quyền theo quy định.;
- Thực hiện các công việc hồ sơ, giấy tờ liên quan tới Cửa hàng: Quản lý hồ sơ, giấy tờ liên quan đến các giao dịch giữa Công ty và Cửa hàng bao gồm: hoá đơn, phiếu xuất hàng, các bản công bố, các giấy tờ VSATTP
- Duy trì và phát triển doanh thu thông qua việc cung ứng nguyên vật liệu cho hệ thống Cửa hàng Nhượng quyền được phân công: Thực hiện, tiếp nhận các đơn đặt hàng từ phía Cửa hàng, theo dõi xuyên suốt đơn hàng bao gồm các thủ tục xuất hóa đơn, giao hàng...
- Triển khai các chiến dịch Marketing của Công ty dành cho Cửa hàng theo từng thời điểm.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành QTKD, Thương mại, Kinh tế ... hoặc các ngành liên quan
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí vận hành F&B, quản lý chuỗi, phát triển cửa hàng FMCG, bán lẻ....
- Khả năng giao tiếp tốt, chăm sóc khách hàng tốt.
- Khả năng sử dụng Vi tính văn phòng: Word, Excel, Powerpoint
- Khả năng soạn thảo hợp đồng, văn bản, công văn...
- Khả năng lưu trữ, sắp xếp hồ sơ chứng từ.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phúc lợi xã hội (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) đầy đủ theo quy định Nhà nước;
- Được tham gia teambilding và đi du lịch 3-4 tháng/ 1 lần theo quy định của công ty;
- Được tham gia các hoạt động giải trí thường xuyên do công ty tổ chức;
- Được cấp phát đầy đủ công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công việc;
- Được hướng dẫn và đào tạo thêm về kiến thức chuyên môn phục vụ cho công việc;
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, ổn định, có thu nhập tốt;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại GBC Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: N03 KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

