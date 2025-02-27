Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng; Thử việc 1 tháng + Được tính Thưởng hoa hồng như Nhân viên chính thức; Tham gia đào tạo bài bản về Tư vấn, quy trình, sản phẩm, dịch vụ, vận hành; Học miễn phí 100% các khóa học tiếng Anh từ TOEIC, Giao tiếp, IELTS tại toàn hệ thống; Được 12 ngày nghỉ phép trong năm; Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; Hưởng lương tháng 13 và các chế độ cho những ngày Lễ, Tết, sinh nhật; Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiên lên các vị trí cao hơn trong

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Liên hệ, tư vấn học viên được cung cấp từ phòng Marketing để giới thiệu về chương trình đào tạo các khóa học TOEIC, Giao tiếp, IELTS , Junior tại hệ thống;
Cùng với đội nhóm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, đảm bảo doanh thu cá nhân/đội nhóm/trung tâm;
Hỗ trợ/chăm sóc khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo số lượng học viên tái phí, nắm bắt thông tin từ học viên nhằm cải tiến chất lượng đào tạo;
Các công việc khác khi được quản lý yêu cầu
Thời gian làm việc linh hoạt: 8h - 17h và 14h30 - 20h30

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chấp nhận ứng viên đang chờ bằng
Hoạt ngôn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực công việc;
Có kinh nghiệm trong ngành Sale, Telesale, CSKH là một lợi thế
Có laptop cá nhân;
Xoay ca linh hoạt được.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 14 Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

