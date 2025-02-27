Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
- Hà Nội: 15.000.000 – 30.000.000 VNĐ/tháng; Thử việc 1 tháng + Được tính Thưởng hoa hồng như Nhân viên chính thức; Tham gia đào tạo bài bản về Tư vấn, quy trình, sản phẩm, dịch vụ, vận hành; Học miễn phí 100% các khóa học tiếng Anh từ TOEIC, Giao tiếp, IELTS tại toàn hệ thống; Được 12 ngày nghỉ phép trong năm; Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; Hưởng lương tháng 13 và các chế độ cho những ngày Lễ, Tết, sinh nhật; Lộ trình thăng tiến rõ ràng, cơ hội thăng tiên lên các vị trí cao hơn trong
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Liên hệ, tư vấn học viên được cung cấp từ phòng Marketing để giới thiệu về chương trình đào tạo các khóa học TOEIC, Giao tiếp, IELTS , Junior tại hệ thống;
Cùng với đội nhóm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh doanh, đảm bảo doanh thu cá nhân/đội nhóm/trung tâm;
Hỗ trợ/chăm sóc khách hàng tiềm năng nhằm đảm bảo số lượng học viên tái phí, nắm bắt thông tin từ học viên nhằm cải tiến chất lượng đào tạo;
Các công việc khác khi được quản lý yêu cầu
Thời gian làm việc linh hoạt: 8h - 17h và 14h30 - 20h30
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hoạt ngôn, giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng, chịu được áp lực công việc;
Có kinh nghiệm trong ngành Sale, Telesale, CSKH là một lợi thế
Có laptop cá nhân;
Xoay ca linh hoạt được.
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
