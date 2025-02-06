Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID
Mức lương
7 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 00, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu
Tư vấn các gói sản phẩm, chương trình, khóa học cho khách hàng
Gọi tư vấn khách tham gia kiểm tra, học thử hoặc đặt lịch tư vấn
Chăm sóc để duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng
Đảm bảo mục tiêu doanh số tháng/quý được giao
Tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện của công ty
Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các ngành về kinh doanh, xã hội, sư phạm
Yêu cầu ít nhất 6 tháng kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhẹ nhàng rõ ràng
Tính tình vui vẻ, tích cực, không ngại việc
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, hướng đến mục tiêu
Yêu trẻ, biết trò chuyên chơi đùa cùng trẻ
Yêu cầu ít nhất 6 tháng kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhẹ nhàng rõ ràng
Tính tình vui vẻ, tích cực, không ngại việc
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, hướng đến mục tiêu
Yêu trẻ, biết trò chuyên chơi đùa cùng trẻ
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 13 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI