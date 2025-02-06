Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 13 Triệu

Mức lương 7 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 00, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 13 Triệu

Tư vấn các gói sản phẩm, chương trình, khóa học cho khách hàng

Gọi tư vấn khách tham gia kiểm tra, học thử hoặc đặt lịch tư vấn

Chăm sóc để duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng

Đảm bảo mục tiêu doanh số tháng/quý được giao

Tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện của công ty

Các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các ngành về kinh doanh, xã hội, sư phạm

Yêu cầu ít nhất 6 tháng kinh nghiệm

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhẹ nhàng rõ ràng

Tính tình vui vẻ, tích cực, không ngại việc

Thái độ làm việc chuyên nghiệp, hướng đến mục tiêu

Yêu trẻ, biết trò chuyên chơi đùa cùng trẻ

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 13 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC CREATIVE KID

