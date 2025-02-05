Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Headhunter Vietnam Hrchannels.com làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 2,000 USD

Với 17 năm kinh nghiệm trên thị trường Tuyển dụng tại Việt Nam, HRchannels tự hào là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp đã phục vụ thành công nhu cầu tuyển các vị trí cao cấp cho hơn 20.000 các công ty tại Việt Nam và Châu Á.

Để phục vụ nhu cầu ngày một tăng cao từ phía khách hàng, chúng tôi mong muốn tìm kiếm ứng viên tiềm năng tham gia vào đội ngũ nhân viên gắn kết & thấu hiểu khách hàng tại Hà Nội của chúng tôi. Các bạn sẽ:

- Tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao

- Tư vấn các giải pháp tuyển dụng phù hợp cho doanh nghiệp

- Tư vấn các thông tin về thị trường lao động giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả tuyển dụng trong thời gian ngắn nhất