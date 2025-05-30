Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TT.GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 20 Triệu

Mức lương 11 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 30, Số 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 11 - 20 Triệu

Phụ trách quản lý và tối ưu hoạt động gian hàng trên nền tảng TikTok nhằm tăng doanh thu, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đảm bảo gian hàng vận hành hiệu quả, đúng chính sách nền tảng. Chi tiết công việc:

Với Mức Lương 11 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã từng quản lý kênh TikTok, hiểu quy trình bán hàng và chính sách nền tảng.

· Biết sử dụng thiết bị livestream (máy quay, đèn, máy ảnh...) là lợi thế.

· Có kinh nghiệm chạy Ads TikTok và quảng cáo đa nền tảng.

· Sử dụng được Excel, công nghệ, biết edit video, đồ họa, Photoshop là điểm cộng.

· Tác phong nhanh nhẹn, chủ động, linh hoạt; đề cao tinh thần tập thể và giá trị đạo đức.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TT.GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 11–20 triệu đồng

• Thưởng theo hiệu quả công việc và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.

• Cơ hội thăng tiến nhanh lên các vị trí quản lý trong môi trường năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TT.GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.