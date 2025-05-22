Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sunrise D KĐT The Manor Central Park - Đại kim - Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

-Xây dựng kênh tiktok cho công ty

-Lên ý tưởng xây kênh.

-Sáng tạo/biên tập nội dung, lên kịch bản, đăng bài

-Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng, chiến lược cho kênh

-Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

-Có laptop, tuổi từ 2k3-1997

-Nhạy bén, nhanh nhẹn, ham học hỏi trong công việc

-KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

-Ưu tiên Nữ, có kinh nghiệm xây kênh, vận hành tiktok

-Có định hướng làm việc lâu dài, mục tiêu phát triển công việc rõ ràng

-Có trách nhiệm và tính kỷ luật tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+Phụ cấp +% Thưởng

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình

Team building và du lịch hàng năm.

