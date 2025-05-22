Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI
Ngày đăng tuyển: 22/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sunrise D KĐT The Manor Central Park

- Đại kim

- Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

-Xây dựng kênh tiktok cho công ty
-Lên ý tưởng xây kênh.
-Sáng tạo/biên tập nội dung, lên kịch bản, đăng bài
-Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng, chiến lược cho kênh
-Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có laptop, tuổi từ 2k3-1997
-Nhạy bén, nhanh nhẹn, ham học hỏi trong công việc
-KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM
-Ưu tiên Nữ, có kinh nghiệm xây kênh, vận hành tiktok
-Có định hướng làm việc lâu dài, mục tiêu phát triển công việc rõ ràng
-Có trách nhiệm và tính kỷ luật tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng+Phụ cấp +% Thưởng
Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp vui vẻ, nhiệt tình
Team building và du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG HECCI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: L7-37 KĐT Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

