Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA

Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Km92, QL5, Sở Dầu, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Vận hành xe nâng
Vận hành cần trục bánh lốp
Thực hiện các công việc hỗ trợ bên tổ Hoàn thiện đóng gói theo sự quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt
Có chứng chỉ, bằng cấp liên quan
Nhiệt tình, có khả năng làm việc độc lập, năng động, hoàn thành công việc theo trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn theo tiêu chuẩn Quốc tế. Cơ hội nâng cao trình độ kỹ thuật khi thường xuyên làm việc với các dự án của Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật,... - Làm việc trong giờ hành chính (thứ Hai - thứ Sáu); Chế độ làm thêm giờ linh hoạt; Tăng ca ngày thường: 150% tiền lương; vào T7, CN: 200% tiền lương; vào các ngày Lễ / Tết: 300% tiền lương. Ăn ca, bữa phụ miễn phí tại công ty.
- Nghỉ tất cả các ngày thứ Bảy, Chủ nhật trong tháng và các ngày Lễ, Tết trong năm + 2 ngày nghỉ hè được hưởng nguyên lương; Nghỉ phép năm theo quy định.
- Tăng lương hàng năm theo tính chất bù trượt giá + kết quả Đánh giá năng lực và theo kết quả Thăng chức / Khen thưởng.
- Được thưởng theo thành tích làm việc; Thưởng lợi nhuận; Lương tháng thứ 13; Thưởng sáng kiến cải tiến, thâm niên công tác, dịp Lễ, Tết; Hỗ trợ nghỉ mát.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn 24/7 theo mức lương ký HĐLĐ; Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm tại bệnh viện uy tín của thành phố; Được hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh theo chính sách của công ty.
- Quà sinh nhật công ty, sinh nhật CBCNV; Quà CBCNV kết hôn; Thăm hỏi, chia buồn...
- Phụ cấp trách nhiệm; Phụ cấp Kỹ sư; Phụ cấp Tekla; Phụ cấp Toeic và các phụ cấp công việc liên quan
- Cấp phát đầy đủ BHLĐ chất lượng; Bồi dưỡng độc hại theo quy định.
- Lương được áp dụng theo quy chế lương của công ty hoặc theo thỏa thuận
Các chế độ khác: tuân theo Thỏa ước lao động tập thể của Công ty và các quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG BUMHAN VINA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Km92, Quốc lộ 5, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

