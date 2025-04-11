Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI
Ngày đăng tuyển: 11/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 23, Tòa nhà Hapulico, Số 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Liên hệ với nhà cung cấp, nhà thầu trong và ngoài nước để:
o Đàm phán giá, hỏi tiến độ hàng hóa.
o Thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý và các tài liệu liên
quan trong lĩnh vực thi công, mua bán.
• Thao tác trên hệ thống nội bộ ERP liên quan đến quy trình đặt hàng,
hợp đồng, thanh toán nội bộ, v.v.
• Biên, phiên dịch tài liệu, giấy tờ, báo giá, hợp đồng từ tiếng Trung
sang tiếng Việt và ngược lại.
• Điền báo biểu tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.
• Lưu trữ giấy tờ, tài liệu.
• Chuẩn bị hồ sơ kiểm toán nội bộ (hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, biên
bản giao hàng,...).
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên (sẽ được hướng
dẫn cụ thể khi nhận việc).
- Thời gian làm việc:
8h00 – 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 6
Thứ 7: Làm việc 2 buổi sáng/tháng (cách tuần)

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 23, tòa nhà Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

