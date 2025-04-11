Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG TRÌNH SHENG HUEI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Liên hệ với nhà cung cấp, nhà thầu trong và ngoài nước để:

o Đàm phán giá, hỏi tiến độ hàng hóa.

o Thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý và các tài liệu liên

quan trong lĩnh vực thi công, mua bán.

• Thao tác trên hệ thống nội bộ ERP liên quan đến quy trình đặt hàng,

hợp đồng, thanh toán nội bộ, v.v.

• Biên, phiên dịch tài liệu, giấy tờ, báo giá, hợp đồng từ tiếng Trung

sang tiếng Việt và ngược lại.

• Điền báo biểu tổng hợp theo yêu cầu của cấp trên.

• Lưu trữ giấy tờ, tài liệu.

• Chuẩn bị hồ sơ kiểm toán nội bộ (hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, biên

bản giao hàng,...).

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên (sẽ được hướng

dẫn cụ thể khi nhận việc).

- Thời gian làm việc:

8h00 – 17h00, từ Thứ 2 đến Thứ 6

Thứ 7: Làm việc 2 buổi sáng/tháng (cách tuần)