Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 603, tầng 6, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Phố Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

1- Số lượng : 1 người
2- Làm việc tại : Văn phòng chi nhánh Hà Nội
3- Mô tả công việc :
- Tập hợp đơn hàng, xuất đơn hàng cho các NPP
- Báo cáo doanh số bán hàng cho NPP hàng ngày
- Quản lý và báo cáo doanh số bán hàng của các nhà thuốc hàng ngày
- Hỗ trợ bộ phận trả phí các vận dụng quảng cáo cho các nhà thuốc hàng Quý
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu :
- Nam / Nữ tuổi từ 22-28
- Tốt nghiệp các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có tinh thần làm việc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm cao
- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc.
4- Quyền lợi được hưởng :

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 14-15, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

