Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Hisamitsu Việt Nam
- Hà Nội: Phòng 603, tầng 6, Tòa nhà Khâm Thiên, 195 Phố Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội
1- Số lượng : 1 người
2- Làm việc tại : Văn phòng chi nhánh Hà Nội
3- Mô tả công việc :
- Tập hợp đơn hàng, xuất đơn hàng cho các NPP
- Báo cáo doanh số bán hàng cho NPP hàng ngày
- Quản lý và báo cáo doanh số bán hàng của các nhà thuốc hàng ngày
- Hỗ trợ bộ phận trả phí các vận dụng quảng cáo cho các nhà thuốc hàng Quý
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Cấp trên.
Yêu cầu :
- Nam / Nữ tuổi từ 22-28
- Tốt nghiệp các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Có tinh thần làm việc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm cao
- Chăm chỉ, trung thực, cẩn thận, chủ động trong công việc, chịu được áp lực công việc.
4- Quyền lợi được hưởng :
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
