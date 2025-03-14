Tuyển Nhân viên văn phòng Công ty Cổ phần Giáo dục Millenia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Hỗ trợ kỹ thuật phần mềm và hệ thống IT

• Hỗ trợ cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố các phần mềm văn phòng (Microsoft 365, Teams…).

• Hỗ trợ người dùng trong việc sử dụng hệ thống email, tài khoản truy cập và các phần mềm quản lý nội bộ.

• Đảm bảo các ứng dụng và hệ thống phần mềm vận hành ổn định, thực hiện cập nhật khi cần thiết.

• Hỗ trợ xử lý các sự cố liên quan đến hệ điều hành Windows/macOS và các ứng dụng văn phòng.

2. Hỗ trợ phần cứng và thiết bị văn phòng

• Kiểm tra, bảo trì và sửa chữa cơ bản các thiết bị văn phòng như máy tính, máy in, máy chiếu, điện thoại IP.

• Hỗ trợ cài đặt thiết bị mới và hướng dẫn nhân viên sử dụng.

• Phối hợp với nhà cung cấp để sửa chữa hoặc thay thế thiết bị khi cần.

• Quản lý danh mục tài sản IT, đảm bảo thiết bị được theo dõi và bảo trì đúng thời gian.

3. Quản lý tài khoản và quyền truy cập

• Cấp phát, quản lý và thu hồi tài khoản người dùng trên hệ thống nội bộ.

• Hỗ trợ nhân viên đăng nhập, reset mật khẩu và xử lý các vấn đề về bảo mật tài khoản.

• Kiểm soát quyền truy cập vào các hệ thống dữ liệu, đảm bảo tuân thủ chính sách bảo mật của công ty.

4. Hỗ trợ IT trong các hoạt động văn phòng

• Hỗ trợ thiết lập hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo kết nối internet ổn định.

• Hỗ trợ nhân viên trong việc sử dụng thiết bị họp trực tuyến, âm thanh và trình chiếu.