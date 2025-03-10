Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Producer (Sản xuất phim)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đưa ra ý tưởng video Tiktok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok
Có thể diễn xuất trực tiếp trong một số video
Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch MKT.
Có thể đưa ra các nhận định, đánh giá, biên tập nội dung Tiktok do các bên thứ 3 đóng góp (agency, KOLs)
Thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.
Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong các lĩnh vực, vị trí tương ứng.
Có kỹ năng biên tập kịch bản, sáng tạo nội dung video facebook/tiktok
Có tinh thần học hỏi, cầu thị cao
Có tư duy phân tích người dùng
Ngoại hình ưa nhìn, hoạt ngôn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15tr: Lương cứng từ 8-12tr ( thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hiệu suất công việc 10% lương cứng + Các khoản thưởng khác theo chất lượng và số lượng video + Thưởng lễ, Tết, sinh nhật theo quy định.
Review lương định kỳ hoặc theo năng lực bản thân
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được học đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 10, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

