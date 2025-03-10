Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Đưa ra ý tưởng video Tiktok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok

Có thể diễn xuất trực tiếp trong một số video

Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch MKT.

Có thể đưa ra các nhận định, đánh giá, biên tập nội dung Tiktok do các bên thứ 3 đóng góp (agency, KOLs)

Thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.

Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong các lĩnh vực, vị trí tương ứng.

Có kỹ năng biên tập kịch bản, sáng tạo nội dung video facebook/tiktok

Có tinh thần học hỏi, cầu thị cao

Có tư duy phân tích người dùng

Ngoại hình ưa nhìn, hoạt ngôn

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10-15tr: Lương cứng từ 8-12tr ( thỏa thuận theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa + Thưởng hiệu suất công việc 10% lương cứng + Các khoản thưởng khác theo chất lượng và số lượng video + Thưởng lễ, Tết, sinh nhật theo quy định.

Review lương định kỳ hoặc theo năng lực bản thân

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Được học đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.

