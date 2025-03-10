Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI
- Hà Nội:
- đường 800A, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đưa ra ý tưởng video Tiktok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết & voice cho các tuyến nội dung trên Tiktok
Có thể diễn xuất trực tiếp trong một số video
Đề xuất và làm việc với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch MKT.
Có thể đưa ra các nhận định, đánh giá, biên tập nội dung Tiktok do các bên thứ 3 đóng góp (agency, KOLs)
Thường xuyên đưa ra các ý tưởng mới, sáng kiến mới để phát triển kênh theo mục tiêu công ty đề ra.
Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng biên tập kịch bản, sáng tạo nội dung video facebook/tiktok
Có tinh thần học hỏi, cầu thị cao
Có tư duy phân tích người dùng
Ngoại hình ưa nhìn, hoạt ngôn
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương định kỳ hoặc theo năng lực bản thân
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao động.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được học đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG SUSUMI
