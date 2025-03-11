Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Phòng khám TTCLinic – 266 Mai Anh Tuấn – Thành Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung phù hợp với thương hiệu cá nhân trên TikTok, Facebook.

Quay và dựng video (ưu tiên sử dụng CapCut), chỉnh sửa hình ảnh cơ bản để đăng tải trên nền tảng.

Bắt trend nhanh chóng, sáng tạo nội dung độc đáo, thu hút tương tác.

Chịu khó di chuyển để quay nội dung ở nhiều bối cảnh khác nhau.

Hỗ trợ xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp và nhất quán trên các nền tảng.

Theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy sáng tạo, khả năng bắt trend nhanh.

Kỹ năng quay dựng video tốt, ưu tiên biết sử dụng CapCut hoặc các phần mềm dựng khác.

Biết chỉnh sửa ảnh cơ bản, tạo thumbnail, thiết kế bài đăng đơn giản.

Năng động, chủ động, chịu khó di chuyển để quay video.

Kinh nghiệm làm content creator, đặc biệt trên TikTok/Facebook là lợi thế.

Có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi và cải thiện nội dung.

Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn theo năng lực.

Cơ hội xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ.

Môi trường làm việc sáng tạo, tự do phát triển ý tưởng.

Hỗ trợ công cụ làm việc nếu cần.

Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước

Du lịch cùng công ty: 01 lần/năm

Tham gia team building mỗi Quý

Nghỉ phép 06 ngày/năm

Hỗ trợ an sinh: Bếp ăn 02 bữa/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

