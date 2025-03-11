Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Tuyển Producer (Sản xuất phim) HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Producer (Sản xuất phim)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Producer (Sản xuất phim) Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Phòng khám TTCLinic – 266 Mai Anh Tuấn – Thành Công,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Producer (Sản xuất phim) Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung phù hợp với thương hiệu cá nhân trên TikTok, Facebook.
Quay và dựng video (ưu tiên sử dụng CapCut), chỉnh sửa hình ảnh cơ bản để đăng tải trên nền tảng.
Bắt trend nhanh chóng, sáng tạo nội dung độc đáo, thu hút tương tác.
Chịu khó di chuyển để quay nội dung ở nhiều bối cảnh khác nhau.
Hỗ trợ xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp và nhất quán trên các nền tảng.
Theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất cải thiện.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tư duy sáng tạo, khả năng bắt trend nhanh.
Kỹ năng quay dựng video tốt, ưu tiên biết sử dụng CapCut hoặc các phần mềm dựng khác.
Biết chỉnh sửa ảnh cơ bản, tạo thumbnail, thiết kế bài đăng đơn giản.
Năng động, chủ động, chịu khó di chuyển để quay video.
Kinh nghiệm làm content creator, đặc biệt trên TikTok/Facebook là lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng học hỏi và cải thiện nội dung.

Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn theo năng lực.
Cơ hội xây dựng thương hiệu cá nhân mạnh mẽ.
Môi trường làm việc sáng tạo, tự do phát triển ý tưởng.
Hỗ trợ công cụ làm việc nếu cần.
Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước
Du lịch cùng công ty: 01 lần/năm
Tham gia team building mỗi Quý
Nghỉ phép 06 ngày/năm
Hỗ trợ an sinh: Bếp ăn 02 bữa/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 266 , phố Mai Anh Tuấn , Phường Thành Công, Quận Ba Đình , thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

