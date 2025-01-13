Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Phụ trách các sản phẩm của Janssen (sản phẩm thuốc tạo máu, thuốc giảm đau,...), tuyển dụng 2 vị trí tại địa bàn:

- Cần Thơ (based), Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu

- Bến Tre (based), Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long

1. Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Kênh Bán hàng

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của Kênh Bán hàng, hướng đến đạt các kết quả chỉ tiêu tốt nhất theo kế hoạch ngân sách đã đề ra và đúng hạn.

- Thực hiện các kế hoạch về trình dược, đảm bảo truyền tải các thông tin chính xác về sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng, theo lịch trình đã định.

- Luôn nâng cao hiệu quả công việc, về chất lượng cũng như số lượng.

- Xây dựng mạng lưới khách hàng bằng cách thường xuyên viếng thăm, mức độ thường xuyên căn cứ vào đối tượng khách hàng và nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty.

2. Thực hiện Kế hoạch quảng bá thương hiệu cho khách hàng

- Giới thiệu các sản phẩm được giao theo đúng nội dung đã được duyệt, tuân thủ các quy định hướng đến việc chất lượng sản phẩm được các chuyên gia y tế công nhận và tin dùng khi điều trị cho bệnh nhân.

- Phổ biến và sử dụng các thông tin tài liệu quảng bá sản phẩm đã được duyệt, thực hiện các chương trình hiệu quả hướng đến giới thiệu sản phẩm đầy đủ, chính xác và đảm bảo tuân thủ.