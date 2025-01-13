Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Cần Thơ, Vietnam, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách các sản phẩm của Janssen (sản phẩm thuốc tạo máu, thuốc giảm đau,...), tuyển dụng 2 vị trí tại địa bàn:
- Cần Thơ (based), Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu
- Bến Tre (based), Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long
1. Thực hiện Kế hoạch hoạt động của Kênh Bán hàng
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động của Kênh Bán hàng, hướng đến đạt các kết quả chỉ tiêu tốt nhất theo kế hoạch ngân sách đã đề ra và đúng hạn.
- Thực hiện các kế hoạch về trình dược, đảm bảo truyền tải các thông tin chính xác về sản phẩm đến đúng đối tượng khách hàng, theo lịch trình đã định.
- Luôn nâng cao hiệu quả công việc, về chất lượng cũng như số lượng.
- Xây dựng mạng lưới khách hàng bằng cách thường xuyên viếng thăm, mức độ thường xuyên căn cứ vào đối tượng khách hàng và nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty.
2. Thực hiện Kế hoạch quảng bá thương hiệu cho khách hàng
- Giới thiệu các sản phẩm được giao theo đúng nội dung đã được duyệt, tuân thủ các quy định hướng đến việc chất lượng sản phẩm được các chuyên gia y tế công nhận và tin dùng khi điều trị cho bệnh nhân.
- Phổ biến và sử dụng các thông tin tài liệu quảng bá sản phẩm đã được duyệt, thực hiện các chương trình hiệu quả hướng đến giới thiệu sản phẩm đầy đủ, chính xác và đảm bảo tuân thủ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed

Công Ty TNHH Dược Phẩm Gigamed

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 13 Toà nhà Viettel, 285 Hẻm 285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, District 10, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

