Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL
Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 35 - 40 Triệu
Trực tiếp tham gia phát triển phần mềm, triển khai và thực hiện dự án
Giám sát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm dựa trên yêu cầu của dự án
Chịu trách nhiệm về kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực của các thành viên
Phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật của các dự án khác trong công ty
Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án, tập trung vào các dự án triển khai ERP
Hiểu biết sâu sắc về hệ thống ERP, ưu tiên có kinh nghiệm về Odoo
Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, có khả năng lắng nghe và hiểu tốt
Khả năng đã được chứng minh trong việc ước tính thời gian và ngân sách dự án dựa trên phân tích WBS và phân bổ nguồn lực
Hiểu biết về các quy trình kinh doanh chính trong các ngành như Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ
Kinh nghiệm triển khai các dự án ERP cho các tổ chức giáo dục là một lợi thế
Bối cảnh về Odoo hoặc kinh nghiệm chuyển đổi từ vai trò Nhà phân tích kinh doanh (Chuyên gia tư vấn chức năng) sẽ là một lợi thế
Kiến thức về quy trình triển khai dự án Agile
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, đàm phán với khách hàng, quản lý nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm, Tổng thu nhập lên đến 35 triệu đồng
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương chính thức
Đánh giá hiệu suất làm việc theo quy định của công ty (2 lần/năm)
Được tư vấn và định hướng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng
Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng
Cơ hội tham gia các lớp ngoại ngữ như: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, ...
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thử thách bản thân và thăng tiến nhanh trong sự nghiệp
Giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (8 tiếng/ngày), giờ làm việc linh hoạt từ 8:00-9:00 sáng, không làm việc vào cuối tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
