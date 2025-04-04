Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu

Mức lương 35 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

Trực tiếp tham gia phát triển phần mềm, triển khai và thực hiện dự án

Giám sát và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm dựa trên yêu cầu của dự án

Chịu trách nhiệm về kế hoạch đào tạo để nâng cao năng lực của các thành viên

Phối hợp giải quyết các vấn đề kỹ thuật của các dự án khác trong công ty

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án, tập trung vào các dự án triển khai ERP

Hiểu biết sâu sắc về hệ thống ERP, ưu tiên có kinh nghiệm về Odoo

Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, có khả năng lắng nghe và hiểu tốt

Khả năng đã được chứng minh trong việc ước tính thời gian và ngân sách dự án dựa trên phân tích WBS và phân bổ nguồn lực

Hiểu biết về các quy trình kinh doanh chính trong các ngành như Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ

Kinh nghiệm triển khai các dự án ERP cho các tổ chức giáo dục là một lợi thế

Bối cảnh về Odoo hoặc kinh nghiệm chuyển đổi từ vai trò Nhà phân tích kinh doanh (Chuyên gia tư vấn chức năng) sẽ là một lợi thế

Kiến thức về quy trình triển khai dự án Agile

Có kỹ năng giải quyết vấn đề, đàm phán với khách hàng, quản lý nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm, Tổng thu nhập lên đến 35 triệu đồng

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương chính thức

Đánh giá hiệu suất làm việc theo quy định của công ty (2 lần/năm)

Được tư vấn và định hướng lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng

Tham gia các chương trình đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng

Cơ hội tham gia các lớp ngoại ngữ như: Tiếng Anh, Tiếng Nhật, ...

Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thử thách bản thân và thăng tiến nhanh trong sự nghiệp

Giờ làm việc: Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (8 tiếng/ngày), giờ làm việc linh hoạt từ 8:00-9:00 sáng, không làm việc vào cuối tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT GLOBAL

