Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà E - town, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, phân tích và làm rõ yêu cầu từ khách hàng

- Xây dựng tài liệu yêu cầu phần mềm (BRD, SRS, User Stories)

- Là cầu nối giữa khách hàng và đội phát triển để đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu

- Lập kế hoạch, theo dõi và quản lý dự án đảm bảo tiến độ, ngân sách và chất lượng

- Tổ chức các buổi họp với các bên liên quan, báo cáo tiến độ cho khách hàng và ban lãnh đạo

- Phối hợp với bộ phận kinh doanh, bộ phận phát triển dự án trong các hoạt động tư vấn giải pháp, chuẩn bị tài liệu chào giá

- Thuyết trình giải pháp và trình bày đề xuất với khách hàng

- Nơi làm việc: Tòa nhà E-town, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Q. Tân Bình, TP.HCM

- Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (từ 08:00 – 17:00 hoặc chế độ làm việc linh hoạt)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, kinh nghiệm BA

- Kinh nghiệm quản lý dự án phần mềm

- Sử dụng lưu loát tiếng Anh, tiếng Nhật (đọc, viết, giao tiếp)

- Kỹ năng giao tiếp, trình bày và làm việc nhóm xuất sắc

- Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum là lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ chuyên môn như PMP, CBAP, hoặc tương đương

- Hiểu biết về các công nghệ hiện đại và xu hướng phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh

- Thưởng hè, lương tháng 13, thưởng theo lợi nhuận vào cuối năm, ...

- Hệ thống giải thưởng thường xuyên: Giải thưởng nỗ lực, giải thưởng nhân viên xuất sắc, nhân viên triển vọng, thưởng dự án thành công, ...

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN 100% lương

- Chương trình sức khỏe PVI cho nhân viên và gia đình

- Khám sức khỏe định kỳ

- 12 ngày phép + 1 ngày nghỉ sinh nhật

- Du lịch thường niên, teambuilding tổ chức định kỳ, tham gia tiệc Công ty hàng tháng

- Được tham gia các hoạt động thể thao (CLB bóng đá, cầu lông, cờ tướng)

- Tham gia các khóa kỹ năng mềm trong và ngoài Công ty

- Đào tạo tiếng Nhật miễn phí, hỗ trợ thi chứng chỉ và thưởng khi đạt được chứng chỉ

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

- Được tham gia các dự án chuyển đổi số của những doanh nghiệp hàng đầu thế giới

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYSTEMEXE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.