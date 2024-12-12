Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Project Manager

1. Khảo sát tình trạng mặt bằng/ Survey and assess site condition

2. Xây dựng kế hoạch dự án/ Create construction plans for new stores

3. Tổ chức mời thầu/ Organize invitations for bids

4. Kiểm soát việc thực hiện hợp đồng nhà thầu/ Control contractor contract implementation

5. Quản lý chất lượng, số lượng, an toàn và tiến độ thi công của nhà thầu/ Manage the quality, quantity, safety, and schedule of contractor construction

6. Quản lý đặt hàng thiết bị và nhà cung cấp/ Manage orders for equipment and suppliers

7. Quản lý hồ sơ dự án và hồ sơ thanh toán/ Manage project documents and payment document

Yêu Cầu Công Việc

Education/ Học vấn:

Đại học ngành xây dựng hoặc chuyên ngành liên quan

University degree in construction or related .

Experience/ Kinh nghiệm:

Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Minimum 05 years of experience in same position.

Knowledge/ Kiến thức:

Có kinh nghiệm trong thi công xây dựng chuỗi cửa hàng/ Have experience in construction for the store chain

Có kiến thức về hệ thống cơ điện, điện lạnh trong cửa hàng/ Deep understanding of mechanical, electrical, and refrigeration systems in the store

Foreign language/ Ngoại ngữ:

Tiếng Anh: trung cấp (4 kỹ năng)

English: Intermediate (4 skills)

Skills/ Kỹ năng:

Làm việc nhóm, làm việc độc lập/ Teamwork, work independently

Sử dụng tốt vi tính văn phòng/ MS Office

Sử dụng tốt Autocad và các phần mềm cơ bản trong xây dựng/ Good use of Autocad and basic software in construction

Personality/ Tính cách:

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, kỹ tính có trách nhiệm trong công việc/ Agile, honest, hard-working, meticulous and responsible in work

Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định của Nhà nước.

- Chế độ phúc lợi : theo chính sách nội bộ

- Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ trong quá trình làm việc.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả.

- Cơ hội thăng tiến nhanh

- Mức lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÚC TÂY TRADING

