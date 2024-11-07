Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Backend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Mức lương
Đến 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, P.Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Tham gia vào các dự án phát triển web sử dụng PHP và Python.
Hỗ trợ các thành viên trong team thực hiện coding và triển khai các tính năng cho dự án.
Phối hợp với team để phân tích yêu cầu và phát triển các module hoặc API theo yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ testing và debugging dưới sự hướng dẫn của senior developers.
Cập nhật và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án đang thực hiện.
Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng dự án.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2,3 các ngành Công nghệ Thông tin hoặc ngành liên quan.
Có kiến thức cơ bản về PHP, OOP, Python (lập trình hướng đối tượng)
Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript và MySQL.
Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh là một lợi thế.
Nhiệt tình, ham học hỏi và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về các kỹ năng lập trình PHP, Laravel và các công nghệ liên quan.
Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Hỗ trợ tài liệu, thiết bị làm việc và các tài nguyên cần thiết cho việc phát triển kỹ năng.
Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Tòa nhà Thành Lợi 2, Số 3 Lê Đình Lý, Da Nang, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

