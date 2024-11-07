Tuyển Backend Developer CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 219 Trung Kính, P.Yên Hòa, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Tham gia vào các dự án phát triển web sử dụng PHP và Python.

Hỗ trợ các thành viên trong team thực hiện coding và triển khai các tính năng cho dự án.

Phối hợp với team để phân tích yêu cầu và phát triển các module hoặc API theo yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ testing và debugging dưới sự hướng dẫn của senior developers.

Cập nhật và duy trì tài liệu kỹ thuật cho các dự án đang thực hiện.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao hiệu quả và chất lượng dự án.

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 2,3 các ngành Công nghệ Thông tin hoặc ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về PHP, OOP, Python (lập trình hướng đối tượng)

Có kiến thức về HTML, CSS, JavaScript và MySQL.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh là một lợi thế.

Nhiệt tình, ham học hỏi và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về các kỹ năng lập trình PHP, Laravel và các công nghệ liên quan.

Cơ hội làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Hỗ trợ tài liệu, thiết bị làm việc và các tài nguyên cần thiết cho việc phát triển kỹ năng.

Được cân nhắc trở thành nhân viên chính thức sau khi kết thúc kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI

