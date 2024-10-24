Tuyển QC thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ĐT 743, Khu phố Trung Thắng, Phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Đo kiểm kích thước insert và sản phẩm mẫu theo sự phân công từ Tổ trưởng. Sử dụng và bảo quản MMTB theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và công ty. Tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, HDCV. Nhập và báo cáo số liệu đo sản phẩm và/ hoặc Insert . Theo dõi tình trạng và tiến độ khuôn triển khai từ giai đoạn T0 đến MP (Bao gồm khuôn bên ngoài về sửa chữa tại NM- chưa nghiệm thu). Đánh giá mẫu thử khuôn, phát hành chỉ thị sửa khuôn. Liên lạc, trao đổi với khách hàng nội bộ và bên ngoài về kết quả đánh giá mẫu, lịch trình thử khuôn, lịch trình gửi mẫu....vv. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc của mình.

Đo kiểm kích thước insert và sản phẩm mẫu theo sự phân công từ Tổ trưởng.

Sử dụng và bảo quản MMTB theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và công ty.

Tuân thủ quy định, tiêu chuẩn, HDCV.

Nhập và báo cáo số liệu đo sản phẩm và/ hoặc Insert .

Theo dõi tình trạng và tiến độ khuôn triển khai từ giai đoạn T0 đến MP (Bao gồm khuôn bên ngoài về sửa chữa tại NM- chưa nghiệm thu).

Đánh giá mẫu thử khuôn, phát hành chỉ thị sửa khuôn.

Liên lạc, trao đổi với khách hàng nội bộ và bên ngoài về kết quả đánh giá mẫu, lịch trình thử khuôn, lịch trình gửi mẫu....vv.

Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng công việc của mình.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức về kiểm tra chất lượng sản phẩm. Có khả năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra. Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao. Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Có khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả Tuân thủ thực hiện tốt về an toàn lao động và PCCC trong hoạt động đảm trách Tuân thủ thực hiện tốt về 5S, tiết kiệm và các nội quy khác của công ty trong hoạt động đảm trách Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Nắm vững kiến thức về kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Có khả năng sử dụng các dụng cụ đo lường, kiểm tra.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt thông tin hiệu quả

Tuân thủ thực hiện tốt về an toàn lao động và PCCC trong hoạt động đảm trách

Tuân thủ thực hiện tốt về 5S, tiết kiệm và các nội quy khác của công ty trong hoạt động đảm trách

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Thưởng Lương tháng 13

Cơm tại căn tin công ty

Chế độ phúc lợi: Qùa sinh nhật, lễ tết, 8/3, 20/10, Quốc tế thiếu nhi, Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ CHẾ TẠO NHẬT MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin