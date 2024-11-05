Tuyển Công nghệ Thông tin Sendo Technology JSC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 17/42 đường Lê Văn Tách, KP. Bình Đường, P.Trường Thọ, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát, đo lường việc thực hiện mục tiêu và kiểm soát tuân thủ quy trình quy định:

Đối với việc phát triển phần mềm: Giám sát việc tuân thủ các bước trong quy trình phát triển, QC và release sản phẩm

Đối với quy trình Xử lý sự cố: Giám sát việc thực hiện đúng quy trình và SLA cam kết thời gian tiếp nhận, xử lý sự cố; định kỳ kiểm tra, giám sát để đảm bảo các Tech Owners đã xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống giám sát, tổ chức nhân sự trực và tiếp nhận xử lý sự cố

Đối với quy trình Vận hành Tech Support: Đảm bảo tuân thủ các quy trình và SLA cam kết

Soạn thảo quy trình

Kiểm soát rủi ro, xác minh và điều tra các vấn đề sai phạm, tiến hành phát thẻ phạt theo quy trình

Phân tích dữ liệu và đề xuất các giải pháp nhằm duy trì, nâng cấp và cải tiến hệ thống quản lý

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn, kinh nghiệm:

Có bằng Cử nhân hoặc Cao đẳng chuyên ngành Tech (Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý...)

Có kinh nghiệm trên 03 năm liên quan đến lĩnh vực Tech

Ưu tiên có kinh nghiệm QA trong mảng Tech tại các công ty Công nghệ (có đội Tech in-house)

Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin

Có kiến thức, kỹ năng về Kiểm soát tuân thủ

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), và phần mềm quản lý liên quan

Có hiểu biết về luật pháp hiện hành và các quy định của NHNN về Công nghệ thông tin và An ninh mạng

- Tính cách:

Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp bao gồm trung thực, khách quan, bảo mật, trách nhiệm và thận trọng

Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và chịu được áp lực

Có tư duy phản biện

THỜI GIAN LÀM VIỆC

- Giờ hành chính, 5 ngày/tuần (Thứ 2 - Thứ 6)

- Làm ngoài giờ khi có sự điều động để giải quyết sự cố/ dự án.

- Di chuyển song song giữa 2 văn phòng: Back-Office (Quận 7) - Warehouse Office (Dĩ An, Bình Dương)

Tại Sendo Technology JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương.

Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương.

Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất.

Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.

Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.

Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.

Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.

Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...).

Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (PMS).

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sendo Technology JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin