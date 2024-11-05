Tuyển Công nghệ Thông tin Sendo Technology JSC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Sendo Technology JSC
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Sendo Technology JSC

Công nghệ Thông tin

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Công nghệ Thông tin Tại Sendo Technology JSC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 17/42 đường Lê Văn Tách, KP. Bình Đường, P.Trường Thọ, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Công nghệ Thông tin Với Mức Lương Thỏa thuận

Giám sát, đo lường việc thực hiện mục tiêu và kiểm soát tuân thủ quy trình quy định:
Đối với việc phát triển phần mềm: Giám sát việc tuân thủ các bước trong quy trình phát triển, QC và release sản phẩm
Đối với quy trình Xử lý sự cố: Giám sát việc thực hiện đúng quy trình và SLA cam kết thời gian tiếp nhận, xử lý sự cố; định kỳ kiểm tra, giám sát để đảm bảo các Tech Owners đã xây dựng hoàn chỉnh các hệ thống giám sát, tổ chức nhân sự trực và tiếp nhận xử lý sự cố
Đối với quy trình Vận hành Tech Support: Đảm bảo tuân thủ các quy trình và SLA cam kết
Soạn thảo quy trình
Kiểm soát rủi ro, xác minh và điều tra các vấn đề sai phạm, tiến hành phát thẻ phạt theo quy trình
Phân tích dữ liệu và đề xuất các giải pháp nhằm duy trì, nâng cấp và cải tiến hệ thống quản lý
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn, kinh nghiệm:
Có bằng Cử nhân hoặc Cao đẳng chuyên ngành Tech (Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin quản lý...)
Có kinh nghiệm trên 03 năm liên quan đến lĩnh vực Tech
Ưu tiên có kinh nghiệm QA trong mảng Tech tại các công ty Công nghệ (có đội Tech in-house)
Có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin
Có kiến thức, kỹ năng về Kiểm soát tuân thủ
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel), và phần mềm quản lý liên quan
Có hiểu biết về luật pháp hiện hành và các quy định của NHNN về Công nghệ thông tin và An ninh mạng
- Tính cách:
Tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp bao gồm trung thực, khách quan, bảo mật, trách nhiệm và thận trọng
Có khả năng giao tiếp, làm việc độc lập và chịu được áp lực
Có tư duy phản biện
THỜI GIAN LÀM VIỆC
- Giờ hành chính, 5 ngày/tuần (Thứ 2 - Thứ 6)
- Làm ngoài giờ khi có sự điều động để giải quyết sự cố/ dự án.
- Di chuyển song song giữa 2 văn phòng: Back-Office (Quận 7) - Warehouse Office (Dĩ An, Bình Dương)

Tại Sendo Technology JSC Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc nhận 100% lương.
Sau 2 tháng thử việc đóng bảo hiểm full lương.
Được mua bảo hiểm FPT Care: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện có thể đi khám, chữa bệnh ờ hầu hết các Bệnh viện lớn mà không phải chờ đợi và được hưởng dịch vụ tốt nhất.
Được công ty hỗ trợ chi phí khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm.
Được công ty đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước.
Được đi nghỉ mát hàng năm và tham gia các hoạt động Team Building ít nhất 01 lần/năm.
Được tặng quà sinh nhật, lễ, tết.
Được tham gia các hoạt động Công đoàn, phong trào văn hóa FPT. (Các câu lạc bộ thể thao, khiêu vũ, yoga,...).
Lương tháng 13 và thưởng hiệu quả theo kết quả kinh doanh của Công ty (PMS).
Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Tập Đoàn FPT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sendo Technology JSC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sendo Technology JSC

Sendo Technology JSC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà FPT Tân Thuận, Lô 29B-31B-33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

